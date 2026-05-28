Flavio Cobolli si prepara con fiducia al terzo turno del Roland Garros, dopo aver brillantemente superato il secondo impegno nel prestigioso torneo parigino. L'azzurro ha sconfitto il cinese Yibing Wu in tre set, dimostrando una solida performance. Al termine del match, Cobolli ha espresso ottimismo riguardo alle sue condizioni fisiche, dichiarando: “Fisicamente mi sento bene, sono preparato, pronto anche ad andare oltre i tre set”. Questa affermazione sottolinea la sua prontezza ad affrontare sfide più lunghe e impegnative, un aspetto cruciale per il prosieguo della competizione sulla terra battuta.

Verso il terzo turno: l'analisi dell'avversario

Il tennista italiano, attualmente numero quattordici del ranking ATP, ha condiviso le sue impressioni e aspettative direttamente dal campo della Porte d’Auteuil, a Parigi, subito dopo la vittoria che gli ha garantito l'accesso al terzo turno del Roland Garros. Cobolli ha analizzato il suo prossimo sfidante, lo statunitense Learner Tien, definendolo “un giocatore molto forte”. Tuttavia, l'azzurro ha anche evidenziato un fattore che potrebbe giocare a suo favore: la superficie di gioco. “Questa del Roland Garros non è la sua superficie ideale e probabilmente è la mia. Dovrò sfruttare tutto questo per portare la partita dalla mia parte”, ha affermato Cobolli, mostrando una chiara strategia e determinazione per l'incontro imminente e per avanzare ulteriormente nel tabellone.

Condizioni fisiche e fiducia per il prosieguo

Il tennista romano ha voluto rassicurare ulteriormente riguardo al suo eccellente stato di salute e alla sua meticolosa preparazione fisica. Ribadendo le sue parole, ha dichiarato: “Fisicamente mi sento bene, sono preparato, pronto anche ad andare oltre i tre set”. Questa enfasi sulla sua condizione atletica è un segnale importante in vista delle prossime sfide, dove la tenuta fisica sarà fondamentale. Con un tono di marcato ottimismo, Cobolli ha aggiunto: “Sono contento di come sto”, esprimendo piena fiducia nelle proprie capacità e prospettive per il terzo turno del torneo, un appuntamento che si preannuncia avvincente.

La solida vittoria sul cinese Yibing Wu

Il successo che ha proiettato Flavio Cobolli al terzo turno è stato ottenuto contro il cinese Yibing Wu, attuale numero novantadue del ranking ATP. L'incontro si è concluso con un netto 6-4, 6-4, 6-4, a testimonianza della superiorità dimostrata dall'azzurro sul campo e della sua capacità di gestire la pressione. Questa importante vittoria consente a Cobolli di eguagliare il suo miglior risultato di sempre al Roland Garros, un traguardo già raggiunto nell'edizione del 2025, quando il suo percorso fu interrotto al terzo turno da Sascha Zverev, un'esperienza che potrebbe ora giocare a suo vantaggio.

La partita, durata due ore e nove minuti, si è svolta in una tarda mattinata parigina caratterizzata da un caldo intenso, mettendo alla prova la resistenza dei tennisti.

Nonostante le condizioni climatiche impegnative, Cobolli ha sfoderato un servizio particolarmente efficace, elemento chiave per la sua vittoria e per mantenere il controllo del match. Ha chiuso l'incontro con ben sette ace e ha mantenuto un'eccellente percentuale di punti vinti con la prima di servizio, dimostrando grande precisione e potenza nei momenti cruciali dell'incontro e confermando la sua crescita tecnica.