Il tennista romano Flavio Cobolli si presenta al Roland Garros 2026 con un obiettivo chiaro e ambizioso: conquistare l'ingresso nella Top 10 del ranking mondiale. L'appuntamento con lo Slam parigino rappresenta per l'italiano un trampolino di lancio atteso da tempo, un'occasione per dimostrare i progressi compiuti e affermarsi tra i grandi del tennis internazionale. La posta in gioco è alta, e Cobolli è pronto a misurarsi con i migliori su una delle superfici più impegnative del circuito.

Il percorso del romano nel tabellone principale inizierà con un impegno che si preannuncia come un "morbido ingresso" nel torneo, affrontando al primo turno un qualificato o un lucky loser.

Questa fase iniziale sarà fondamentale per trovare il ritmo e la confidenza necessari per le sfide successive. Al secondo round, le proiezioni suggeriscono un possibile incrocio con Yibing Wu o Marcos Giron, due avversari che richiedono attenzione e strategia. Successivamente, il terzo turno potrebbe vederlo opposto al giovane Learner Tien o a Cristian Garin, giocatori capaci di esprimere un tennis solido e insidioso.

La vera prova di forza per Flavio Cobolli è attesa a partire dagli ottavi di finale. Qui, il tabellone prevede un potenziale scontro di alto livello con Daniil Medvedev — un top player che Cobolli ha già dimostrato di poter battere, come accaduto proprio quest’anno a Madrid. L'alternativa sarebbe Francisco Cerundolo, uno specialista della terra rossa, la cui abilità su questa superficie rende ogni partita un test significativo.

Superare questo scoglio sarebbe un passo decisivo verso l'obiettivo della Top 10.

Qualora Cobolli riuscisse a superare gli ottavi, i quarti di finale potrebbero riservargli un'altra sfida impegnativa. Il ventaglio di possibili avversari include nomi di spicco come Valentin Vacherot, Felix Auger‑Aliassime, Cameron Norrie o Brandon Nakashima. Ogni match a questo livello richiede la massima concentrazione e la capacità di esprimere il proprio miglior tennis.

L'emozione più grande potrebbe arrivare con l'eventuale approdo a una storica semifinale. In questo scenario, si materializzerebbe un attesissimo derby azzurro contro il connazionale Jannik Sinner, un incontro che infiammerebbe il pubblico e rappresenterebbe un momento culminante per il tennis italiano.

E se il sogno dovesse continuare, la finale del Roland Garros potrebbe vederlo opposto a un altro gigante del circuito, come Alexander Zverev o Novak Djokovic, per una conclusione epica del torneo.

Il percorso ipotetico di Flavio Cobolli al Roland Garros 2026