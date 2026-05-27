Federico Cinà è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, sconfitto in tre set dall’olandese Jesper De Jong. L’incontro, disputato sul Court 6, ha visto il diciannovenne palermitano cedere 6-3, 6-1, 6-3 in un’ora e 48 minuti di gioco.

Il match ha concluso il percorso parigino di Cinà, che aveva raggiunto il tabellone principale dopo tre vittorie nelle qualificazioni e la sua prima affermazione in uno Slam contro l’americano Reilly Opelka. Tuttavia, contro De Jong, il giovane italiano non è riuscito a mantenere il ritmo, subendo la pressione costante dell’olandese, che ha dimostrato solidità e determinazione.

L'andamento del match e i momenti decisivi

Nel primo set, Cinà era avanti 3-1 con un break in apertura, ma De Jong ha reagito prontamente, infilando un parziale di cinque giochi consecutivi. Nel secondo set, il tennista neerlandese ha preso il largo con tre break. Anche nel terzo set, De Jong ha tolto la battuta a Cinà nel secondo gioco per involarsi sul 2-0, conducendo in porto un successo quasi mai in discussione. L’olandese ha messo a segno 11 ace e 31 vincenti contro i 12 dell’italiano, che ha faticato sulla seconda di servizio (solo il 39% dei punti vinti).

Il cammino di De Jong e le prospettive future

Per Jesper De Jong, lucky loser e tennista di poco fuori dalla top-100 mondiale, questa vittoria rappresenta il miglior risultato in carriera a livello Major.

Nel prossimo turno, l’olandese affronterà il vincente tra il russo Karen Khachanov, tredicesima testa di serie, e l’argentino Marco Trungelliti. Il Roland Garros 2026 si conferma così un torneo ricco di sorprese.

Per Federico Cinà, nonostante la sconfitta, resta la soddisfazione di aver conquistato la sua prima vittoria in uno Slam e di aver mostrato segnali di crescita importanti, confermando il valore del vivaio italiano nel tennis internazionale.