Il Roland Garros ha vissuto una giornata di grandi sorprese e cambiamenti significativi, con l'eliminazione di Novak Djokovic e la prospettiva di una pausa precauzionale per Jannik Sinner. Il campione serbo è stato sconfitto in una maratona estenuante sul campo centrale di Parigi, mentre per l'azzurro si prospetta un periodo di accertamenti e recupero dopo la sua eliminazione inattesa.

Fonseca trionfa su Djokovic in una maratona epica

Novak Djokovic, l'unico vincitore di uno Slam ancora in corsa nel torneo, ha dovuto cedere il passo dopo una battaglia durata quasi cinque ore.

Il giovane brasiliano Joao Fonseca si è imposto con il punteggio di 6‑4, 6‑4, 3‑6, 5‑7, 7‑5, conquistando così un posto negli ottavi di finale. Il match, una vera e propria maratona, ha visto il brasiliano dimostrare determinazione e resistenza, riuscendo a ribaltare il risultato nonostante l'iniziale vantaggio del serbo. La vittoria di Fonseca è un'impresa notevole: è il primo teenager a battere Djokovic in un torneo del Grande Slam, e la sua rimonta da due set sotto rappresenta un evento raro e di grande significato nel circuito.

Djokovic ha commentato la sconfitta, definendola una partita difficile da perdere, giocata in condizioni estenuanti con temperature che hanno raggiunto i 33 gradi.

Fonseca, dal canto suo, ha dichiarato di aver cercato di colpire la palla il più velocemente possibile, aggiungendo con sorpresa che al termine del match il serbo sembrava essere più in forma di lui.

Sinner: stop precauzionale e obiettivo Wimbledon

Per Jannik Sinner, dopo il blackout sul campo centrale Philippe‑Chatrier contro Juan Manuel Cerundolo, si prospetta un periodo di fermo di circa tre settimane, dedicato a riposo, accertamenti medici e recupero. Si prevede che l'azzurro possa riprendere gli allenamenti entro una decina di giorni. Il campione degli Internazionali di Roma ha già lasciato la capitale francese in mattinata, facendo ritorno a casa, sebbene la destinazione precisa – San Candido o Monte‑Carlo – non sia stata specificata.

L'obiettivo primario per l'altoatesino è il rientro in campo a Wimbledon, esattamente tra un mese, il 29 giugno. Sinner necessita di un recupero completo, non solo fisico ma anche mentale, a seguito dell'improvviso malessere accusato.

Scenari e prospettive del torneo

La sconfitta del ventiquattrenne, fino a pochi giorni fa considerato uno dei superfavoriti a Parigi, ha riacceso le speranze di molti altri contendenti. Tra questi spicca il numero tre del mondo, Alexander Zverev, che vede aprirsi un'occasione importante, e lo stesso diciottenne Joao Fonseca, galvanizzato dalla sua storica vittoria su Djokovic, l'ultima grande stella a cadere in questo Roland Garros. L'ex campione Adriano Panatta ha espresso la speranza che la coppa possa essere assegnata a uno degli azzurri ancora in gara, a cinquant'anni dal suo leggendario trionfo parigino.