La giornata dedicata ai media al Roland Garros assume quest’anno un tono inedito, segnata da una protesta organizzata dai principali tennisti del circuito. Durante il Media Day del torneo parigino, le conferenze stampa dei giocatori saranno ridotte a soli dieci minuti, seguite da un’intervista di cinque minuti con l’emittente detentrice dei diritti. I protagonisti hanno inoltre annunciato l’intenzione di rifiutare le interviste con i partner media ufficiali del torneo, tra cui TNT Sports ed Eurosport. Questa forma di boicottaggio e la riduzione degli obblighi mediatici sono previste per la sola giornata di venerdì.

Tra i tennisti di spicco coinvolti nelle conferenze stampa figurano nomi come Novak Djokovic, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Coco Gauff, Alexander Zverev, Stan Wawrinka, Taylor Fritz, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Mirra Andreeva e Lois Boisson. La protesta nasce dalla ferma richiesta di una maggiore percentuale dei ricavi dei tornei del Grande Slam destinata ai premi in denaro, oltre a benefit e una partecipazione più attiva nelle decisioni organizzative, come la programmazione degli incontri.

Le richieste dei giocatori e le ragioni della protesta

La scelta di limitare a quindici minuti gli incontri con la stampa simboleggia il 15% dei ricavi che, secondo i giocatori, viene attualmente destinato ai premi.

I tennisti chiedono che questa quota salga al 22% entro il 2030 e che vengano stanziati fondi aggiuntivi per pensioni, assistenza sanitaria e maternità. Il movimento, avviato nel 2025 e guidato dall’ex presidente WTA Larry Scott, mira anche a ottenere una maggiore consultazione sulle decisioni chiave che riguardano il calendario e l’organizzazione dei tornei.

Non è ancora stato chiarito se la protesta proseguirà anche dopo il Media Day, all’inizio del tabellone principale. La Federazione Francese di Tennis (FFT) ha espresso rammarico per la decisione dei giocatori, dichiarando la propria disponibilità a un dialogo diretto e costruttivo sulle questioni di governance. La FFT ha sottolineato: "Riconosciamo l’importanza del contributo dei giocatori al successo del torneo e desideriamo mantenere un rapporto stretto con loro".

Il contesto economico e le reazioni nel circuito

Quest’anno il montepremi del Roland Garros ha registrato un aumento del 9,5%, una crescita tuttavia inferiore rispetto ad altri Slam come lo US Open e l’Australian Open. I giocatori seguono con attenzione anche le decisioni future di Wimbledon, il cui montepremi non è ancora stato annunciato. Alcuni tennisti di vertice hanno espresso pubblicamente la possibilità di azioni più incisive: Aryna Sabalenka ha dichiarato che "a un certo punto" potrebbe verificarsi un boicottaggio di uno Slam, mentre Iga Swiatek ha definito questa ipotesi "un po’ estrema". Coco Gauff ha affermato che sosterrebbe uno sciopero "se tutti si muovessero insieme e collaborassero".

Jannik Sinner ha evidenziato che i giocatori "non ricevono il rispetto che meritano" in tema di premi nei tornei maggiori.

La protesta di Parigi rappresenta, dunque, un nuovo capitolo nel confronto tra atleti e organizzatori, con la richiesta di una distribuzione più equa delle risorse e di una maggiore voce nelle scelte che riguardano il futuro del tennis professionistico.