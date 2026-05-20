Una protesta senza precedenti sta animando il Roland Garros: le principali stelle del tennis mondiale hanno annunciato una drastica riduzione dei loro impegni con i media. La decisione, che mira a contestare l'attuale distribuzione della quota premi, vedrà i tennisti limitare le loro apparizioni a soli quindici minuti durante la giornata dedicata alla stampa, rifiutando interviste aggiuntive. Questa mossa rappresenta una chiara risposta alla controversia riguardante il livello ritenuto troppo basso dei compensi riservati ai giocatori nei prestigiosi tornei del Grande Slam.

Le ragioni della contestazione e le richieste dei tennisti

I protagonisti di questa significativa azione di protesta sono i migliori tennisti impegnati al Roland Garros, tra cui spiccano nomi come Jannik Sinner e Aryna Sabalenka. Sinner ha espresso con fermezza la necessità che gli Slam dimostrino maggiore "rispetto" nei confronti degli atleti. Sabalenka, dal canto suo, ha avvertito che potrebbe rendersi necessario un boicottaggio dei quattro tornei più importanti del circuito per difendere i diritti della categoria. La lamentela principale si concentra sulla percentuale delle entrate che i giocatori ricevono dai Grandi Slam: un modesto quindici per cento. La loro richiesta è chiara: ottenere una quota più equa, pari al ventidue per cento, ritenuta più proporzionata al loro contributo e al valore generato dagli eventi.

La reazione degli organizzatori e il tentativo di dialogo

La Federazione tennistica francese ha espresso il proprio rammarico per la scelta intrapresa dai giocatori, sottolineando le ripercussioni negative. Gli organizzatori hanno evidenziato come questa protesta penalizzi non solo i media e le emittenti televisive, ma anche lo staff della federazione e l'intera famiglia tennistica. È previsto un incontro tra i vertici organizzativi del torneo e alcuni rappresentanti dei giocatori. L'obiettivo è raggiungere un accordo costruttivo e scongiurare un boicottaggio. La Federazione francese ha ribadito la propria intenzione di mantenere aperto un dialogo costruttivo con gli atleti, nella speranza di trovare una soluzione condivisa per salvaguardare gli interessi di tutte le parti e il prestigio del Roland Garros e del tennis professionistico.