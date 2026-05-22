Durante il Media Day del Roland Garros, i tennisti hanno chiarito le motivazioni alla base della loro protesta, avanzando una richiesta specifica: ottenere una quota del 22% dei ricavi complessivi del torneo. Questa percentuale, secondo i giocatori, sarebbe in linea con quanto già avviene nei circuiti ATP e WTA. La loro rivendicazione nasce dalla constatazione che la distribuzione dei premi partita, lo scorso anno, si è attestata a un modesto 9,5% dei ricavi totali. Per l'edizione attuale, le stime de L'Equipe suggeriscono che tale quota potrebbe rimanere al di sotto del 15%, evidenziando una disparità significativa.

Le voci dei tennisti: richieste e motivazioni

Tra i protagonisti che hanno espresso il proprio punto di vista, Mirra Andreeva ha sottolineato la ragionevolezza delle richieste avanzate. “Poiché facciamo tutti la stessa cosa, penso che sia positivo che i giocatori siano tutti uniti”, ha affermato, evidenziando l'importanza della coesione. Anche Taylor Fritz ha contribuito al dibattito, chiarendo che “non si tratta di volere più soldi, ma di volere ciò che riteniamo giusto”. Ha poi aggiunto: “Naturalmente, quando i tornei guadagnano soldi, vogliamo che una parte consistente di questi torni ai giocatori”. Tuttavia, Fritz si è mostrato più prudente riguardo all'ipotesi di un boicottaggio, dichiarando: “Non sono sicuro di voler essere trascinato su quel terreno.

Non credo che i giocatori debbano fare minacce di questo tipo”.

L'importanza dell'unità e del rispetto

L'aspetto dell'unità è stato ulteriormente rafforzato da Andrey Rublev, che ha evidenziato come la protesta miri soprattutto a “stare uniti e cercare di fare qualcosa insieme per far crescere questo sport”. Rublev ha criticato l'approccio attuale, affermando che “non ci si può limitare a sfruttare i giocatori. E a volte non li tratti nemmeno nel modo giusto. È grazie a loro che guadagni tutti quei soldi e tutto ciò che possiedi, quindi non è proprio il modo giusto di comportarsi”, sottolineando la necessità di un maggiore rispetto per il ruolo fondamentale degli atleti.

Il contesto internazionale e la replica del torneo

Il malcontento tra i tennisti riguardo al sistema dei Grand Slam non è un fenomeno recente. In questo contesto, Aryna Sabalenka ha espresso una posizione decisa, suggerendo che un boicottaggio potrebbe rappresentare “l’unica maniera di lottare per i nostri diritti”. La tennista ha argomentato che “il torneo dipende da noi” e che, di conseguenza, i giocatori meritano una quota più elevata dei premi in denaro. Anche Jannik Sinner ha espresso un parere simile, affermando che “forse stiamo ricevendo troppo poco”, e precisando che la richiesta non è di ottenere il cinquanta per cento, ma un maggiore rispetto per il loro contributo. La direzione del Roland Garros ha risposto con fermezza attraverso Amélie Mauresmo, la quale ha dichiarato che “non toccheranno i premi”.

Pur riconoscendo che i montepremi sono raddoppiati nell'ultimo decennio, Mauresmo ha confermato che è in corso un dialogo costruttivo con i rappresentanti dei giocatori per affrontare le questioni sollevate.