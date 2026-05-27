Una giornata di caldo intenso al Roland Garros è stata teatro di un episodio che ha generato ampie discussioni: la tennista tedesca Tamara Korpatsch ha rifiutato la tradizionale stretta di mano con la sua avversaria, Wang Xinyu, dopo averla battuta con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-3. Questa vittoria ha permesso a Korpatsch di accedere per la prima volta in carriera al terzo turno dello Slam parigino. L'incidente si è verificato sul campo numero 7, al termine di una partita già segnata da momenti di forte tensione e proteste, e il gesto della tedesca ha suscitato i fischi di una parte del pubblico presente.

Il culmine della tensione si è raggiunto durante il match, quando Wang ha oltrepassato la rete per ispezionare da vicino un segno lasciato dalla palla su una chiamata contestata. Le due giocatrici si sono confrontate a lungo vicino alla linea di fondo, discutendo animatamente sulla validità del segno, fino all'intervento del giudice di sedia. Per aver violato una delle regole fondamentali del tennis, attraversando il campo avversario senza autorizzazione, Wang ha ricevuto un warning.

Le ragioni di Korpatsch e il mancato saluto

Al termine dell'incontro, Tamara Korpatsch ha chiarito le motivazioni del suo gesto. La tennista tedesca ha dichiarato: “Penso che lei abbia detto qualcosa come se pensasse che io non fossi una giocatrice corretta, ma avevamo uno dei migliori giudici di sedia in campo e io non saprei nemmeno come barare, onestamente.

Per me sarebbe imbarazzante barare così. Ci sono molte telecamere in campo e possono controllare tutto”. Korpatsch ha inoltre ribadito la sua convinzione che entrambe le palline contestate fossero fuori, una decisione che, a suo dire, sarebbe stata confermata anche dalla tecnologia Hawk-Eye: “Anche in TV hanno mostrato l’Hawk-Eye e la palla era fuori di otto millimetri”.

La tedesca ha espresso sorpresa per la mancata stretta di mano, sottolineando come in passato il rapporto con Wang fosse stato sempre cordiale: “In realtà andavamo molto d’accordo, non eravamo nemiche o altro. Quello che è successo ora, non ne ho idea”.

Controversie passate e l'appello di Korpatsch

L'episodio ha immediatamente richiamato alla mente un precedente illustre: quanto accaduto nel 1999 con Martina Hingis, protagonista di una situazione analoga sempre al Roland Garros.

In questa occasione, la tensione è rimasta palpabile fino all'ultimo scambio, con Wang che ha commesso un errore di dritto decisivo, permettendo a Korpatsch di chiudere l'incontro al secondo match point, dopo oltre due ore di gioco sotto il sole parigino. La vittoria ha segnato per la tedesca il raggiungimento del terzo turno di uno Slam per la prima volta nella sua carriera, mentre la mancata stretta di mano ha acceso un vivace dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

Korpatsch ha infine lanciato un invito a Wang, suggerendole di riflettere sull'accaduto: “Può guardare tutto e poi scusarsi con me”. La vicenda ha così trascenduto il mero risultato sportivo, diventando uno dei temi più discussi della giornata al Roland Garros, evidenziando come le polemiche e le tensioni possano talvolta oscurare la prestazione atletica.