Il primo turno del Roland Garros vedrà affrontarsi Ann Li e Shuai Zhang martedì 26 maggio alle 09:00. La sfida, in programma sui campi in terra battuta di Parigi, mette in palio l'accesso al secondo turno di uno dei tornei del Grande Slam. L'incontro si preannuncia come uno scontro tra generazioni e stili, con la giovane Li che cerca conferme contro l'esperienza della veterana Zhang.

Ann Li nettamente favorita contro Shuai Zhang

Le quote dei principali bookmaker indicano Ann Li come netta favorita. 10Bet offre la vittoria della statunitense a 1.33, mentre il successo di Zhang è quotato a 3.10.

Linea simile per Betfair, con Li a 1.36 e Zhang a 3.00. Questa disparità riflette il differente ranking e le recenti performance, oltre a una presunta maggiore adattabilità di Li alla superficie. Una vittoria in due set per la statunitense è il pronostico più probabile, ma l'esperienza di Zhang potrebbe rivelarsi un ostacolo se Li non dovesse approcciare il match con la massima concentrazione.

Stato di forma: le statistiche degli ultimi match

Entrambe le giocatrici arrivano al Roland Garros dopo aver partecipato al torneo di Strasburgo. Ann Li è stata eliminata in semifinale da Emma Navarro con il punteggio di 1-6, 3-6. Nonostante il 65% di prime di servizio, Li ha vinto solo il 53% dei punti sulla prima e il 41% sulla seconda.

Ha convertito solo 1 delle 8 palle break a disposizione, salvandone 3 su 8 concesse, vincendo il 25% dei game totali. Un segnale di una giornata negativa da dimenticare.

Shuai Zhang è stata anch'essa eliminata a Strasburgo da Emma Navarro nei quarti di finale, in un match più combattuto terminato 6-2, 6-7, 2-6. Zhang ha servito con il 73% di prime, vincendo il 51% dei punti. Ha convertito 8 delle 17 palle break (quasi il 50%) e salvato 10 dei 18 break point concessi, vincendo il 50% dei game totali. La sua performance indica uno stato di forma competitivo e una tenacia che potrebbe mettere in difficoltà Li.

Ranking, precedenti e prospettive

Il ranking WTA evidenzia il divario tra le due giocatrici.

Ann Li è numero 30 del mondo con 1460 punti e un trend in crescita. Shuai Zhang occupa la posizione numero 74 con 919 punti, anch'essa in salita. La differenza di oltre 40 posizioni sottolinea una stagione finora più continua per Li. Non risultano precedenti incontri ufficiali tra le due, rendendo questa sfida ancora più incerta.

Per Li, è un'occasione per affermare la sua superiorità e iniziare al meglio la sua campagna parigina. Per Zhang, rappresenta la chance di un upset, sfruttando la sua esperienza per imbrigliare la potenza dell'avversaria. La terra rossa del Roland Garros sarà il giudice supremo di questa sfida tra gioventù e veterania.