Durante il Media Day del Roland Garros, i tennisti hanno chiarito le ragioni della loro protesta riguardante la distribuzione dei premi. L'obiettivo dichiarato dai giocatori è raggiungere il 22% dei ricavi complessivi, una percentuale già standard nei principali circuiti ATP e WTA. Attualmente, la quota destinata ai premi partita nel torneo parigino è stimata al di sotto del 15%, un dato in crescita rispetto al 9,5% degli introiti totali registrato lo scorso anno.

Le motivazioni dei giocatori sono state espresse con fermezza da alcuni protagonisti.

Mirra Andreeva ha sottolineato: "Le richieste dei giocatori sono ragionevoli. E poiché facciamo tutti la stessa cosa, penso sia positivo che i giocatori siano tutti uniti". Taylor Fritz ha aggiunto: "Non si tratta di volere più soldi, ma di volere ciò che riteniamo giusto. Naturalmente, quando i tornei guadagnano, vogliamo che una parte consistente di questi ritorni ai giocatori". Sul tema di un possibile boicottaggio, Fritz si è mostrato più prudente, affermando: "Non sono sicuro di voler essere trascinato su quel terreno. Non credo che i giocatori debbano fare minacce di questo tipo". Andrey Rublev ha evidenziato l'importanza dell'unità tra i tennisti, rimarcando: "Il punto è soprattutto stare uniti e cercare di fare qualcosa insieme per far crescere questo sport (...), non ci si può limitare a sfruttare i giocatori.

E a volte non li tratti nemmeno nel modo giusto. È grazie a loro che guadagni tutti quei soldi e tutto ciò che possiedi, quindi non è proprio il modo giusto di comportarsi".

Le richieste dei giocatori e la risposta degli organizzatori

I tennisti hanno scelto di limitare le loro apparizioni con i media a quindici minuti durante il Media Day come forma di protesta. La direttrice del torneo, Amelie Mauresmo, ha dichiarato che il montepremi non subirà modifiche quest'anno, pur confermando la disponibilità al dialogo con i rappresentanti dei giocatori. Mauresmo ha affermato: "No, non cambieremo nulla quest’anno", ma ha anche aggiunto che i colloqui proseguiranno probabilmente dopo la conclusione del torneo.

Tra le tenniste di alto rango, Aryna Sabalenka e Coco Gauff hanno apertamente sostenuto l’idea di un boicottaggio dei tornei del Grande Slam qualora le richieste non venissero accolte. Un incontro tra rappresentanti dei giocatori e gli organizzatori è previsto nei prossimi giorni, con l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa.

La situazione dei premi nei tornei del Grande Slam

Negli ultimi anni, altri tornei del Grande Slam hanno registrato aumenti significativi nei montepremi: gli US Open hanno visto un incremento del 20%, mentre l’Australian Open 2026 ha mostrato una crescita del 16%. Il Roland Garros, invece, ha aumentato il montepremi di circa il 10%, portandolo a 72 milioni di dollari per l’edizione in corso, con un incremento di oltre sei milioni rispetto all’anno precedente.

Nonostante ciò, la quota destinata ai giocatori è diminuita dal 15,5% del 2024 al 14,9% previsto per il 2026. I vincitori dei singolari riceveranno ciascuno 3.254.902 dollari, cifra che rappresenta un aumento rispetto alla passata edizione.

La questione della distribuzione dei ricavi rimane dunque un punto centrale nel dibattito tra giocatori e organizzatori, con la prospettiva di ulteriori confronti nei prossimi mesi per avvicinare le posizioni e garantire una maggiore equità tra le parti coinvolte.