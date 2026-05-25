La statunitense Emma Navarro affronta l'indonesiana Janice Tjen martedì 26 maggio, con inizio previsto alle ore 09:00, sui campi in terra battuta di Parigi. La sfida, valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros, apre il programma del French Open e promette di delineare subito le ambizioni delle due atlete in questo Slam. Entrambe arrivano a Parigi con l'obiettivo di lasciare il segno, ma con stati di forma e aspettative differenti, in un confronto che metterà alla prova la solidità di una e la capacità di sorprendere dell'altra.

Navarro favorita d'obbligo

Le agenzie di scommesse indicano un netto vantaggio per Emma Navarro. 10Bet quota il successo della tennista statunitense a 1.30, mentre la vittoria di Janice Tjen è data a 3.40. Una tendenza confermata anche da Betfair, che offre la vittoria di Navarro a 1.33 e quella di Tjen a 3.25. Queste cifre indicano una fiducia quasi unanime nella superiorità di Navarro, il cui gioco solido e la recente forma sulla terra battuta la pongono in una posizione di netto vantaggio. Il pronostico pende inequivocabilmente dalla parte della giocatrice americana, considerata più esperta a questi livelli e più a suo agio sulla superficie parigina. Per Tjen, l'incontro si preannuncia come una scalata ripida, dove servirà una prestazione al di sopra delle righe per sovvertire i pronostici.

Navarro, solidità e cinismo

Le statistiche degli ultimi incontri offrono una fotografia chiara dello stato di forma delle due contendenti. Emma Navarro si presenta a questo appuntamento forte di una convincente vittoria nella semifinale del WTA di Strasburgo contro Ann Li, liquidata con un secco 2-0 (6-1, 6-3). In quel match, la statunitense ha dimostrato una solidità impressionante, pur non essendo una battitrice potente (0 ace). Il dato più significativo è l'assenza totale di doppi falli, sintomo di grande concentrazione e controllo tecnico. Con una percentuale del 56% di prime di servizio, Navarro è riuscita a vincere il 68% dei punti quando la prima era in campo e un notevole 58% con la seconda.

Ha mostrato anche un grande cinismo, salvando 7 delle 8 palle break concesse e convertendone 5 su 8 a suo favore. La sua capacità di dominare gli scambi è testimoniata dal 58% di punti totali vinti e dal 75% dei game portati a casa, un rendimento che la candida a protagonista anche a Parigi.

Tjen, criticità al servizio e in risposta

Diametralmente opposto il recente cammino di Janice Tjen. La sua ultima apparizione, negli ottavi di finale del WTA di Rabat, si è conclusa con una sconfitta in tre set contro Camila Osorio (3-6, 6-3, 0-6). Il match ha messo in luce alcune criticità preoccupanti nel gioco dell'indonesiana. A pesare sul risultato sono stati i 6 doppi falli, che hanno minato la sua sicurezza al servizio.

Se la percentuale di prime palle è stata buona (63%), il rendimento sulla seconda è stato disastroso, con solo il 33% dei punti vinti. Questa debolezza l'ha esposta costantemente alla pressione dell'avversaria, come dimostrano le 10 palle break concesse (di cui 5 salvate). Ancora più allarmante è la sua inefficienza in risposta: Tjen ha convertito solo 3 delle 22 palle break avute a disposizione, un dato che evidenzia una mancanza di lucidità nei momenti cruciali. Il crollo finale, con un 6-0 subito nel set decisivo, solleva interrogativi sulla sua tenuta mentale e fisica in vista di un torneo dispendioso come il Roland Garros.

Ranking e precedenti: un inedito

La sfida tra Emma Navarro e Janice Tjen è anche un confronto tra due giocatrici molto vicine nella classifica mondiale.

Attualmente, Emma Navarro occupa la posizione numero 39 del ranking WTA con 1327 punti, forte di un trend in crescita che testimonia i suoi recenti progressi nel circuito. Subito dietro, troviamo Janice Tjen, alla posizione numero 41 con 1292 punti, anche lei con un movimento in ascesa. Questa prossimità in classifica potrebbe suggerire un equilibrio che le quote non sembrano rispecchiare, ma è il rendimento sulle diverse superfici e l'esperienza nei tornei maggiori a creare il divario percepito. Non esistono precedenti ufficiali tra le due tenniste; quello di Parigi sarà il loro primo incontro in assoluto. Questo fattore introduce un elemento di incertezza: nessuna delle due potrà basarsi su tattiche pregresse, e la capacità di adattarsi rapidamente al gioco dell'avversaria diventerà cruciale sin dai primi scambi.

La terra battuta del French Open sarà quindi il palcoscenico inedito su cui si misureranno per la prima volta.

L'incontro si preannuncia quindi come un test significativo per entrambe. Per Emma Navarro, rappresenta l'occasione di confermare il suo status di favorita e la sua eccellente forma sulla terra rossa, proseguendo la sua ascesa nel ranking. Per Janice Tjen, invece, è una chance per dimostrare di poter competere ad alti livelli anche nei tornei del Grande Slam, a patto di riuscire a correggere le incertezze emerse nel suo ultimo match, soprattutto al servizio. La chiave del match risiederà probabilmente nella capacità di Tjen di limitare gli errori gratuiti e di essere più incisiva nelle occasioni importanti, per provare a scardinare le solide certezze di una Navarro che parte con tutti i favori del pronostico.