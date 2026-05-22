Jasmine Paolini si appresta ad affrontare il Roland Garros con una chiara consapevolezza delle elevate aspettative che la circondano. La tennista italiana ha apertamente dichiarato di percepire la pressione sia del pubblico che degli addetti ai lavori, affermando con determinazione: "La gente si aspetta tanto, devo alzare il livello". Queste parole evidenziano la sua ferma volontà di scendere in campo nel prestigioso torneo parigino con la massima concentrazione, puntando a un ulteriore miglioramento delle proprie prestazioni e a un innalzamento del suo standard di gioco.

Paolini ha illustrato come il cammino che l'ha condotta fino a questa fase della stagione sia stato indubbiamente impegnativo, ma al contempo costellato di significative soddisfazioni. La giocatrice ha rimarcato l'importanza cruciale del supporto ricevuto, riconoscendo però che tale sostegno si traduce anche in una maggiore responsabilità sulle sue spalle. "So che dovrò dare il massimo e lavorare su ogni dettaglio del mio gioco", ha ribadito, dimostrando una notevole maturità e una profonda consapevolezza del suo ruolo all'interno del competitivo panorama del tennis internazionale.

Aspettative e pressione nel tennis di alto livello

La tennista azzurra ha enfatizzato come la pressione sia un elemento intrinseco e ineludibile della carriera di ogni atleta che compete ai massimi livelli.

"Quando raggiungi certi risultati, è normale che le aspettative aumentino", ha chiarito Paolini, esprimendo una visione lucida della realtà sportiva. Il suo obiettivo primario è affrontare ogni singolo incontro con la mentalità più appropriata, adoperandosi per convertire la pressione esterna in un potente stimolo positivo, funzionale alla sua crescita e al continuo miglioramento. Per il Roland Garros, la sua preparazione è stata meticolosamente curata, con una particolare attenzione rivolta sia agli aspetti tecnici che a quelli mentali, fondamentali per un torneo di tale portata.

Il Roland Garros: un banco di prova prestigioso

Il Roland Garros si conferma come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi nel calendario tennistico mondiale.

La stagione sulla terra rossa, in particolare, è notoriamente impegnativa e impone una preparazione altamente specifica, che abbraccia sia la dimensione fisica che quella tattica del gioco. Paolini, forte di una serie di risultati positivi ottenuti di recente, giunge a Parigi con la ferma consapevolezza di possedere le capacità per competere efficacemente ai più alti livelli. Il torneo francese, celebre per la sua ricca storia e per le sfide uniche che offre, si configurerà come un banco di prova di fondamentale importanza per l'atleta italiana, la quale mira a consolidare e a confermare i notevoli progressi evidenziati nel corso degli ultimi mesi.