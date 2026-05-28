Parigi, 28 maggio 2026 – Il Roland Garros è avvolto da un caldo torrido, che impone un impegno straordinario alle squadre di manutenzione dei campi della Porte d’Auteuil. L'obiettivo primario è garantire le condizioni ottimali di gioco sulla celebre terra battuta. Philippe Vaillant, responsabile della manutenzione dei campi dello slam francese, ha spiegato la portata di questi interventi eccezionali: “Innaffiamo tra un set e l’altro, qualcosa che solitamente non facciamo con temperature normali”.

Il caldo estremo e le sue conseguenze sui campi

Le temperature che superano i trenta gradi, registrate fin dall'inizio del prestigioso torneo, stanno provocando un rapido e significativo essiccamento della terra rossa.

Questo fenomeno porta il terreno a indurirsi eccessivamente, alterando la sua tipica lentezza e rendendo il gioco notevolmente più veloce, con un impatto diretto sulle dinamiche delle partite. Per contrastare efficacemente questa problematica, al termine di ogni incontro, i campi vengono sottoposti a un processo di irrigazione intensiva, quasi un vero e proprio allagamento. Questa operazione mirata serve a ricaricare e ripristinare i vari strati che compongono la superficie di gioco, essenziale per mantenere le caratteristiche ideali del campo. Vaillant ha sottolineato la natura meticolosa di questo processo, definendolo un “lavoro veramente artigianale”.

Strategie per trattenere l'umidità: il ruolo del cloruro di calcio

Ogni mattina, oltre alle consuete operazioni di innaffiamento, viene applicata una sostanza fondamentale per la conservazione dell'umidità nel terreno: i cristalli di cloruro di calcio. Questa soluzione, descritta come “sale, né più né meno”, viene stesa su ciascun campo utilizzando un sacco da venticinque chili per ogni stadio. La sua funzione è cruciale per contrastare l'effetto disidratante del caldo intenso, permettendo alla terra rossa di mantenere la sua consistenza e le sue proprietà ideali per il gioco. La presenza del cloruro di calcio è un elemento chiave nella strategia di manutenzione.

Dettagli tecnici della manutenzione e l'esperienza di Vaillant

In condizioni di caldo estremo, l'irrigazione tra un set e l'altro diventa una pratica indispensabile, sebbene non usuale in circostanze normali. Questa innaffiatura, eseguita con leggerezza per non interrompere il ritmo del gioco e permettere una rapida ripresa, ha lo scopo specifico di riattivare il cloruro di calcio già presente nello strato di mattoni frantumati che costituisce la base della terra battuta. Philippe Vaillant, che vanta una lunga esperienza al Roland Garros dal 1995, ha spiegato come questa tecnica sia fondamentale per preservare l'umidità del terreno e garantirne la consistenza ideale, assicurando così che i campi rimangano all'altezza degli standard richiesti da uno slam.