A Parigi, il Roland Garros ha visto l'eliminazione di Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale. L'azzurro ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match segnato daun malessere fisico, probabilmente dovuto al caldo intenso, che ha compromesso la sua prestazione e favorito una rimonta inattesa.

Il crollo in campo e la rimonta

Sinner dominava, avanti due set (6‑3, 6‑2). Nel terzo set, sul 5‑4 e al servizio per il match, il tennista italiano ha accusato un improvviso malore. Ha chiamato il fisioterapista, dichiarando: “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”.

Dopo un breve ritiro dal campo, Sinner è rientrato visibilmente provato. Questa condizione ha permesso a Cerundolo di conquistare il terzo set (7‑5) e dominare i successivi due (doppio 6‑1), completando una rimonta sorprendente e assicurandosi il passaggio del turno.

Le difficili condizioni climatiche

Il malessere di Sinner si è manifestato in un contesto di caldo eccezionale a Parigi, con temperature oltre i trenta gradi. Durante il match, la temperatura è salita da 29 °C a 32 °C. I campi venivano innaffiati tra un set e l'altro; cloruro di calcio era steso ogni mattina per mantenere l'umidità del terreno. Nonostante tentativi di rinfrescarsi con ventaglio e sacchetti di ghiaccio, Sinner ha ceduto fisicamente, perdendo mobilità.

La partita, durata tre ore e trentasei minuti, ha interrotto una striscia vincente di trenta partite per il tennista azzurro.

Le dichiarazioni di Cerundolo

Al termine, Juan Manuel Cerundolo ha commentato la vittoria con sorpresa e dispiacere. “Non riuscivo a vincere più di tre games. Sono stato fortunato”, ha ammesso l'argentino. Ha poi aggiunto: “Mi dispiace per Jannik, merita tanti slam, non so cosa sia successo: crampi, caldo… Spero si riprenda presto”.