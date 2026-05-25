Iga Swiatek ha iniziato il Roland Garros con una vittoria convincente. Ha superato l'australiana Emerson Jones 6-1, 6-2 in un'ora, imponendosi con autorità.

Swiatek si è detta "molto soddisfatta" della sua prova, definendola "solida e tecnicamente ben gestita". Il successo porta il suo record nei primi turni Slam a 28-1 e il bilancio al Roland Garros a 41-3. Con il nuovo coach Francisco Roig, Swiatek punta al quinto titolo a Parigi, il primo sulla terra battuta.

Strategie al vertice

Nel post-partita, Iga Swiatek ha riflettuto sulle difficoltà di mantenere la leadership: "Il mio dritto in topspin e il rovescio piatto non sorprendono più le avversarie, quindi è fondamentale adattarsi e saper eseguire i colpi con precisione".

Ha citato Ash Barty come esempio di chi vinceva punti anche con giocate previste, evidenziando l'importanza della qualità nell'esecuzione.

Swiatek ha commentato le condizioni di gioco: il caldo rende la palla più veloce, favorendo i colpi in topspin. La tennista, prossima ai 25 anni, attende il documentario su Nadal, prevedendo un'esperienza emozionante.

Statistiche e prospettive

Nel match contro Jones, Swiatek ha realizzato 17 vincenti, incluso un dritto decisivo sulla seconda palla match. Ha concesso due break, ma ha reagito con sette giochi consecutivi (quattro a zero) all'inizio del secondo set. Jones ha totalizzato solo 5 vincenti e non ha ancora vinto un set nei tabelloni principali Slam. Il percorso di Iga Swiatek al Roland Garros prosegue con ottimismo, confermando capacità di adattamento e alta concentrazione per il suo dominio sulla terra rossa parigina.