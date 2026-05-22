Il Media Day del Roland Garros ha offerto uno spaccato delle aspettative e delle tensioni che precedono il secondo Slam stagionale. L'evento, tenutosi a Parigi, è stato caratterizzato non solo dalle dichiarazioni dei principali protagonisti, ma anche da una protesta di alcuni giocatori che hanno limitato la loro interazione con i media a soli quindici minuti, contestando apertamente la ripartizione dei ricavi tra i partecipanti ai quattro tornei maggiori.

Tra le voci più attese, la numero uno del mondo Aryna Sabalenka ha espresso la sua determinazione: “Penso che siamo tutti qui per un solo motivo...

è tutto una questione di salute fisica e mentale... sono pronta a lottare e ovviamente spero di fare un po’ meglio rispetto all’anno scorso”, riferendosi alla finale persa contro Coco Gauff nel 2025. Sabalenka ha inoltre posto l'accento sull'importanza dei progressi verso l'equità dei premi: “Come donne, davvero sacrifichiamo molto e mettiamo tanto per essere qui. Sono davvero felice di vedere che ci stiamo muovendo nella giusta direzione”.

Le sfide del campo e il “problema Sinner”

Il campione Novak Djokovic ha analizzato la situazione di Jannik Sinner, affermando: “Forse è nel momento migliore della sua carriera... l’assenza di Carlos aumenta le sue possibilità... siamo tutti qui per impedirgli di conquistare altri titoli”.

Sulla stessa linea, Jessica Pegula ha commentato l'imprevedibilità del torneo: “Ora che Carlos non gioca, tutto può succedere... se Sinner resterà in salute per tutto il torneo... ci sono molti altri fattori”.

Pegula ha anche dedicato un momento al ricordo del giornalista Howard Fendrich, scomparso di recente: “Era qualcuno con cui mi piaceva sempre parlare in conferenza stampa. Mando le mie preghiere alla sua famiglia”. Un tributo che sottolinea il legame tra atleti e stampa nel circuito.

Adattamento, emozioni e proteste silenziose

La necessità di adattamento alle diverse superfici è stata evidenziata da Ben Shelton: “Ogni settimana bisogna sapersi adattare... ciò che funziona a Monaco potrebbe non funzionare a Roma...

e a Roland Garros”. Lois Boisson, reduce da una sorprendente corsa da wild card nell'edizione precedente, ha mantenuto un approccio pragmatico: “Tutto è possibile. Posso vincere il titolo. Posso essere sconfitta... vedremo cosa succederà”.

Sul fronte delle controversie, Iga Swiatek ha replicato alle proposte di sanzioni più severe per i ritiri: “Abbiamo il diritto di ritirarci quando vogliamo... siamo schiavi? Non otteniamo punti in classifica. Questa è già una punizione”. La frustrazione per la mancanza di comunicazione è emersa dalle parole di Andrey Rublev: “Quando mandi una mail, nessuno risponde... stiamo facendo la stessa cosa. Dai, ragazzi. O siamo insieme, o non vi importa abbastanza da non comunicare nemmeno”.

Non tutti hanno aderito alla protesta. Corentin Moutet ha chiarito la sua posizione: “Non faccio parte di alcun movimento... è uno sport individuale... il mio interesse al momento è giocare meglio... lo sport deve venire prima di tutto”. Mirra Andreeva, impegnata sia in singolare che in doppio, ha condiviso la sua esperienza positiva nel doppio: “Quando gioco il doppio, non sono così stressata... mi concentro su come divertirmi... è tutto una questione di risate... siamo anche molto competitive”.

Infine, un tocco di ironia è arrivato da Elsa Jacquemot, che ha sintetizzato con una frase lapidaria le difficoltà mentali del tennis: “Lo sport ti farà impazzire”. Il Media Day ha così delineato un quadro ricco di sfumature, tra ambizioni sportive, rivendicazioni e la complessità emotiva che accompagnerà i protagonisti nel corso del torneo parigino.