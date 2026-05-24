La sfida tra Verona e Roma si accende alle 20.45, un appuntamento cruciale per l'ultimo impegno della Serie A. Per i giallorossi, la posta in gioco è altissima: l'accesso alla prestigiosa Champions League. L'importanza del momento è stata sottolineata alla vigilia della partita dalle parole dell'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, che ha caricato la squadra in vista di questo decisivo incontro.

Le dichiarazioni di Gasperini alla vigilia del match

“Abbiamo davanti un traguardo importante, ma dipende solo da noi. Dopo la partita tireremo le somme della stagione, ma ora devono prevalere tensione e attenzione”.

Con queste parole, il tecnico giallorosso ha introdotto la sfida contro il Verona, evidenziando chiaramente la posta in palio e la necessità di massima concentrazione da parte dei suoi uomini. Un obiettivo che la Roma si è prefissata e che ora è a portata di mano, richiedendo il massimo impegno.

Gasperini ha inoltre fornito aggiornamenti sulla condizione fisica dei suoi giocatori, confermando la piena disponibilità di Koné: “Ha recuperato, si è allenato tutta la settimana ed è sicuramente disponibile, anche se non è al 100%. Se poi dall'inizio o in corsa vedremo”. Riguardo al Verona, già retrocesso in cadetteria, l'allenatore ha mantenuto alta la guardia: “È già retrocesso ma sappiamo che ha fatto bene recentemente, e che quindi il nostro obiettivo è tutt'altro che sicuro.

Detto questo la Roma ha anche fatto tanti risultati con le piccole”. Un monito a non sottovalutare l'avversario, nonostante la sua posizione in classifica.

Infine, una battuta ironica e di elogio per Svilar, recentemente premiato come miglior portiere del campionato: “C'era chi diceva 'datemi un portiere che para e un centravanti che segna e al resto penso io'. Era un grande allenatore. Ora li ho tutti e due e infatti si vede...”, ha concluso Gasperini, con un chiaro riferimento al leggendario Nereo Rocco, sottolineando l'importanza di avere elementi chiave in ruoli fondamentali.

Probabili formazioni e dettagli della partita

Il Verona dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-5-2. Tra i pali Montipò; la linea difensiva sarà composta da Edmundsson, Nelsson e Frese.

A centrocampo agiranno Belghali, Lovric, Akpa Akpro, Bernede e Bradaric; in attacco la coppia Suslov e Bowie. A disposizione diverse alternative, tra cui Sammarco in panchina. Tra gli squalificati figura Gagliardini; i diffidati sono Orban, Nelsson e Akpa Akpro; indisponibili Serdar, Mosquera e Oyegoke.

La Roma risponderà con un 3-4-2-1. Svilar sarà il portiere titolare; in difesa Mancini, Ghilardi e Hermoso. A centrocampo Celik, Koné, Cristante e Rensch; Pisilli e Dybala supporteranno l'unica punta Malen. La panchina giallorossa sarà ricca di opzioni con Gollini, De Marzi, Tsimikas, Angelino, Ziolkowski, Soulè, Pellegrini, Dovbyk, Vaz, Venturino ed El Shaarawy. Squalificato Wesley; i diffidati sono Mancini, Hermoso ed El Shaarawy; indisponibili Ferguson, Zaragoza e Ndicka.

L'incontro sarà diretto dall'arbitro Sozza della sezione di Seregno.

Informazioni sulla trasmissione del match

La sfida, valida per la trentottesima e ultima giornata della Serie A, si disputerà domenica 24 maggio alle ore 20.45 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, accessibile tramite l'app dedicata e sul canale DAZN 2 (canale 215 del telecomando Sky). Gli abbonati Sky Q e Sky Glass che hanno accesso a DAZN potranno seguire la partita anche attraverso il controllo vocale, garantendo una visione comoda e completa di questo decisivo incontro.