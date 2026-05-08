La terra rossa del Foro Italico è pronta ad accogliere una sfida di grande interesse per il secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia. Giovedì 9 maggio, non prima delle ore 09:00, si affronteranno il russo Andrey Rublev e il serbo Miomir Kecmanovic. Questo match, valido per i trentaduesimi di finale del torneo ATP di Roma, mette di fronte due giocatori in cerca di conferme, seppur con ambizioni e momenti di forma differenti. Per Rublev, testa di serie e numero 14 del mondo, si tratta di un esordio nel torneo e di un'occasione per riscattare una prestazione opaca a Madrid.

Per Kecmanovic, proveniente dalle qualificazioni, è la possibilità di firmare un'impresa prestigiosa e dare una svolta alla sua stagione. La superficie, il palcoscenico e la posta in palio sono gli ingredienti perfetti per un incontro che promette spettacolo e intensità.

Rublev favorito, ma Kecmanovic spera nel colpo

L'analisi delle quote offerte dai principali bookmaker delinea un quadro piuttosto chiaro: Andrey Rublev è il netto favorito per la vittoria finale. La sua classifica, il suo status di top player e i precedenti sorridono al tennista russo, ma le quote lasciano comunque intravedere la possibilità di un match combattuto. 10Bet vede la vittoria di Rublev a 1.40, mentre un successo di Kecmanovic è quotato a 2.80.

WilliamHill propone una quota leggermente superiore per il russo, a 1.44, con il serbo dato a 2.75. Betfair si allinea, offrendo il trionfo di Rublev a 1.44 e quello di Kecmanovic a 2.80. La coerenza tra le diverse agenzie di scommesse suggerisce una probabilità di vittoria per Rublev che si attesta intorno al 70%. Questo favoritismo è giustificato dalla caratura superiore del giocatore, abituato a questi palcoscenici e con un tennis esplosivo che, se in giornata, può essere devastante su qualsiasi superficie. Tuttavia, la quota per Kecmanovic non è proibitiva e riflette il suo buon stato di forma dimostrato nel primo turno e le recenti incertezze del suo avversario. Il pronostico pende verso una vittoria di Rublev, ma non è da escludere che il serbo possa strappare un set, rendendo l'opzione "Over" sul numero di game una valida alternativa per gli scommettitori.

Analisi statistica: luci e ombre sullo stato di forma

Le statistiche degli ultimi incontri disputati dai due tennisti offrono una fotografia precisa e a tratti contrastante del loro momento attuale. Andrey Rublev arriva a Roma dopo una sconfitta sorprendente al suo esordio a Madrid contro Vit Kopriva, un match perso in due set (3-6, 4-6). Nonostante un buon 75% di prime di servizio in campo, la resa è stata mediocre. Il russo ha vinto solo il 71% dei punti con la prima e appena il 36% con la seconda. Questo lo ha reso vulnerabile, portandolo a salvare solo 2 palle break su 4 concesse e a non riuscire a convertirne nessuna delle 2 avute a disposizione. Con soli 19 vincenti a fronte di 5 errori non forzati, il suo gioco è apparso insolitamente passivo e poco incisivo, come confermato dal misero 24% di punti vinti in risposta.

Di tutt'altro tenore è stata la prestazione di Miomir Kecmanovic nel suo primo turno a Roma contro Dalibor Svrcina, vinto con un netto 6-2, 6-3. Il serbo ha dimostrato grande solidità, pur senza brillare al servizio (0 ace e 0 doppi falli). La sua efficacia si è vista soprattutto in risposta: Kecmanovic ha conquistato il 55% dei punti sulla prima dell'avversario e un impressionante 67% sulla seconda. Questa aggressività gli ha permesso di generare ben 13 palle break, convertendone 6, un dato che testimonia un cinismo notevole nei momenti chiave. Sebbene il bilancio tra vincenti (16) ed errori non forzati (15) non sia eccezionale, la sua capacità di mettere pressione costante al rivale ha fatto la differenza, portandolo a vincere il 60% dei punti totali del match.

Questo stato di forma, unito alla fiducia derivante da una vittoria convincente, potrebbe rappresentare un fattore determinante nella sfida contro un Rublev in cerca di certezze.

Ranking ATP e precedenti: un divario da colmare

Il divario nel ranking ATP tra i due giocatori è considerevole e rappresenta uno dei pilastri del favoritismo di Andrey Rublev. Il tennista russo occupa attualmente la posizione numero 14 della classifica mondiale con 2590 punti. Il suo movimento recente è segnalato in discesa, a indicare che sta attraversando un periodo non brillantissimo rispetto ai suoi standard più elevati. Dall'altra parte, Miomir Kecmanovic si trova alla posizione numero 70 con 795 punti, anche lui con un trend in calo.

Per il serbo, una vittoria contro un avversario del calibro di Rublev rappresenterebbe un'iniezione di fiducia e, soprattutto, di punti preziosi per risalire la china e riavvicinarsi a posizioni più consone al suo potenziale.

Per quanto riguarda i precedenti, i due si sono già affrontati in due occasioni nel circuito maggiore, ed entrambe le volte è stato Andrey Rublev a prevalere. Il primo incontro risale al 2021 sul cemento di Doha, vinto dal russo in due set. Il secondo precedente è molto più significativo ai fini di questa analisi, poiché si è disputato sulla terra rossa di Banja Luka nel 2023. Anche in quel caso, Rublev si impose con un netto 6-1, 6-2. Questo storico, specialmente la vittoria schiacciante sulla stessa superficie, rafforza ulteriormente il suo status di favorito e rappresenta un ostacolo psicologico non indifferente per Kecmanovic, che dovrà cercare di sovvertire un pronostico e una storia a lui avversi.

Questo incontro sulla terra del Foro Italico assume quindi un'importanza cruciale per le stagioni di entrambi. Per Rublev, è un'occasione imperdibile per ritrovare il ritmo, la fiducia e le sensazioni positive dopo la delusione madrilena, cercando di avviare una campagna romana da protagonista. Per Kecmanovic, invece, rappresenta la classica partita senza nulla da perdere, un'opportunità d'oro per misurarsi con un top player e tentare il colpo grosso che potrebbe rilanciare le sue ambizioni e la sua classifica in un momento delicato della sua carriera.