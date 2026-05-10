Il Foro Italico si prepara ad ospitare un match di secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia che mette di fronte Andrey Rublev e Alejandro Davidovich Fokina. L'incontro, in programma lunedì 11 maggio, vedrà il russo, numero 14 del mondo, opposto allo spagnolo, numero 23 del ranking ATP. In palio c'è un posto negli ottavi di finale di uno dei tornei Masters 1000 più prestigiosi del circuito, un traguardo fondamentale per entrambi in vista del Roland Garros. Si preannuncia una battaglia di stili e di stati d'animo, con il russo alla ricerca di conferme e lo spagnolo desideroso di continuare la sua ascesa.

Rublev favorito, ma Davidovich Fokina non parte battuto

Le agenzie di scommesse delineano un quadro piuttosto chiaro per questo incontro, pur lasciando aperta la porta a una possibile sorpresa. Betfair quota la vittoria di Andrey Rublev a 1.70, valore che riflette la sua classifica superiore e il suo status di giocatore affermato. La quota assegnata ad Alejandro Davidovich Fokina, pari a 2.15, è tutt'altro che proibitiva e suggerisce che l'esito del match è tutt'altro che scontato. Una quota del genere indica che lo spagnolo ha concrete possibilità di impensierire l'avversario e di ribaltare il pronostico. Rublev parte con i favori del pronostico, ma dovrà esprimere un tennis di altissimo livello per superare un avversario tenace e in forma, capace di esaltarsi proprio sulla terra battuta.

Efficienza offensiva contro solidità da fondo

Le statistiche dei rispettivi match di esordio a Roma offrono una fotografia precisa dello stato di forma e dell'approccio tattico dei due contendenti. Andrey Rublev ha superato Miomir Kecmanovic con un doppio 6-4, mostrando una performance di grande efficienza offensiva. Il dato più impressionante è la resa con la prima di servizio: pur mettendone in campo solo il 46%, ha vinto un incredibile 87% dei punti (20 su 23), a dimostrazione di come il suo servizio, quando entra, sia un'arma letale. Ha inoltre messo a segno 29 colpi vincenti a fronte di soli 19 errori non forzati, un bilancio ampiamente positivo che testimonia il suo tennis aggressivo e propositivo.

La sua capacità di convertire 3 break point su 6 tentativi e la solidità a rete (88% di punti vinti) completano il quadro di una prestazione convincente.

Dall'altra parte, Alejandro Davidovich Fokina ha avuto la meglio su Cristian Garin in un match più combattuto, chiuso 7-6, 6-4. Lo spagnolo ha mostrato maggiore solidità al servizio, con il 63% di prime in campo, ma una resa inferiore (72% di punti vinti). Il dato che salta all'occhio è il rapporto tra vincenti ed errori: 27 winners contro ben 33 unforced errors. Questo suggerisce una partita di logoramento, in cui Fokina ha dovuto lottare di più e ha concesso qualcosa in termini di gratuiti. Tuttavia, la sua resilienza è emersa nei momenti chiave, come dimostra la capacità di salvare 5 palle break su 6 concesse.

Si profila dunque una sfida tra l'efficienza chirurgica di Rublev e la capacità di soffrire e contrattaccare di Davidovich Fokina.

Trend opposti in classifica e precedenti

Il confronto tra i due giocatori si arricchisce di spunti interessanti analizzando la loro posizione nel ranking ATP e i loro recenti movimenti. Andrey Rublev si presenta a Roma da numero 14 del mondo, con 2590 punti. Sebbene sia una classifica di tutto rispetto, il suo trend è segnalato in discesa, a indicare che sta difendendo i punti conquistati in passato senza riuscire a migliorarsi ulteriormente. Al contrario, Alejandro Davidovich Fokina occupa la posizione numero 23 con 1820 punti, ma il suo movimento è in ascesa. Questo significa che lo spagnolo sta vivendo un momento di crescita e sta guadagnando posizioni, alimentato da risultati positivi e da una crescente fiducia nei propri mezzi.

I precedenti tra i due vedono il russo in vantaggio per 3-1. L'ultimo scontro diretto si è tenuto proprio sulla terra rossa del Foro Italico nell'edizione del 2023, e in quell'occasione fu Rublev a imporsi, un fattore psicologico che potrebbe giocare a suo favore. Tuttavia, il momento di forma attuale e la crescita dello spagnolo potrebbero rimescolare le carte in tavola. La sfida di Roma diventa quindi un crocevia importante: per Rublev è l'occasione di riaffermare la sua superiorità e invertire il trend negativo, mentre per Fokina rappresenta la chance di battere un top player e confermare la sua scalata verso le posizioni più nobili della classifica mondiale.

La terra battuta del Foro Italico sarà il palcoscenico di un affascinante duello tattico.

Da una parte la potenza devastante del dritto di Rublev, capace di generare accelerazioni fulminee e di comandare lo scambio con il suo topspin pesante. Dall'altra, la fantasia e l'imprevedibilità di Davidovich Fokina, un giocatore che sa variare il gioco con smorzate, serve and volley e un'eccezionale mobilità. La chiave del match risiederà probabilmente nella capacità del russo di mantenere bassa la percentuale di errori non forzati, cercando di non farsi irretire dalle geometrie dello spagnolo. Per Fokina, invece, sarà cruciale disinnescare la prima di servizio dell'avversario e allungare gli scambi per far emergere la sua superiorità nella lotta e nella difesa. Chi riuscirà a imporre il proprio ritmo e il proprio tennis avrà la meglio in una sfida che promette spettacolo ed equilibrio fino all'ultimo quindici.