Andrey Rublev (numero 11 del seeding) è il primo tennista a qualificarsi per il quarto turno del Roland Garros, superando Nuno Borges 7-5, 7-6(2), 7-6(2). È la sua quinta vittoria consecutiva contro il portoghese e la quarta volta agli ottavi di finale a Parigi (in otto partecipazioni). Il match di venerdì ha mostrato il suo tennis più efficace, con 44 vincenti e 12 ace contro soli tre doppi falli. Miglioramento netto dopo aver faticato in quattro set contro Ignacio Buse e Camilo Ugo Carabelli.

Rublev: mente, immagine, Slam

Sulla calma in campo, Rublev ha risposto con autoironia: “Non sono la persona giusta a cui chiedere come si resta calmi.

Conoscete il Diavolo della Tasmania dei Looney Tunes? Quello pazzo? Ecco, è così nella mia testa”. Ha commentato la capigliatura, spesso discussa, notando come l'opinione cambi in base ai risultati: “Quando ero lontano dalla top 10, la gente diceva: ‘Can he have a normal haircut? What is this with his hair? He looks like a monkey. He have no money to have a haircut? Then when you start to be a better player, somehow you appears to the top 10, it’s, like, Wow, what hair he have, what a style, he’s a rock star. I had all my life, this hair. How that opinion change, you know? But, of course, I’m taking care, but not crazy.”

Sul suo percorso nei tornei del Grande Slam (dieci quarti di finale), Rublev ha espresso una visione pragmatica sulle semifinali: “Non sento di dover per forza raggiungere una semifinale, perché so che se farò le cose giuste, prima o poi ci arriverò.

Ho dieci quarti di finale, che sono più di molti giocatori che hanno fatto una o due semifinali. Non li sostituirei con una o due semifinali. Più semifinali o quarti è lo stesso, non è una finale. La finale, sì, la sostituirei, ma la semifinale no”. Il russo punta alla sua prima semifinale a Parigi, traguardo sfuggito dall'Australian Open 2024 e a Parigi nel 2020 e 2022.

Prossimo avversario

Negli ultimi sette tornei del Grande Slam, Andrey Rublev ha raggiunto gli ottavi di finale in cinque occasioni. Ora attende il vincitore tra l'australiano Alex de Minaur (ottava testa di serie) e il ceco Jakub Mensik, avversario temibile, avendo sconfitto il numero uno Jannik Sinner.