George Russell ha tagliato il traguardo del Gran Premio di Miami in quarta posizione, mancando il podio per la seconda gara consecutiva. Il pilota della Mercedes ha descritto il fine settimana in Florida come "un'eccezione" rispetto all'andamento generale della stagione, evidenziando le difficoltà riscontrate su questo specifico circuito e la sua chiara volontà di voltare pagina. "È un posto strano e questo è stato un weekend strano, quindi sono molto felice di vederne la fine", ha affermato Russell. "Non vedo l'ora di tornare su circuiti più tradizionali e vedere cosa succederà.

È stato chiaramente un weekend fuori dal comune per me."

Partito dalla sesta casella, Russell è riuscito a risalire fino al quarto posto grazie a due sorpassi cruciali nelle fasi conclusive della corsa: prima ha superato Max Verstappen e poi Charles Leclerc all'ultimo giro. Queste manovre hanno consentito al britannico di limitare i danni nei confronti del compagno di squadra, Kimi Antonelli, che ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva partendo dalla pole position. Antonelli, ora saldamente in testa al campionato piloti con venti punti di vantaggio su Russell, si conferma come il nuovo favorito per il titolo.

L'analisi di Russell e le prospettive future

Il pilota della Mercedes ha spiegato che il rendimento della sua vettura a Miami è stato inferiore alle aspettative.

"Il passo era davvero, davvero scarso dalla mia parte. Ho alcune idee, a dire il vero", ha dichiarato Russell, aggiungendo di aver utilizzato gli ultimi venti giri come un test. "Ho provato cambiamenti piuttosto drastici nello stile di guida e nelle impostazioni di differenziale e freni, e questo ha migliorato le cose." Nonostante la prestazione non ottimale, Russell si mostra fiducioso per il prosieguo della stagione: "Non vedo l'ora che arrivino le prossime gare, dove ci saranno condizioni più normali, e non c'è motivo di preoccuparsi." Il britannico ha inoltre sottolineato come la stagione sia intrinsecamente fatta di alti e bassi, e che episodi come quello di Miami possano capitare: "È ovviamente un po' frustrante, ma nell'arco di un anno capita sempre qualche momento difficile.

È per questo che sono ancora qui, a testa alta."

Russell ha voluto ricordare i risultati positivi ottenuti nelle gare precedenti, come la pole position e la vittoria a Melbourne, e il successo nella Sprint Race in Cina, evidenziando come anche i più piccoli dettagli possano alterare radicalmente l'esito di un fine settimana. "Il risultato poteva essere peggiore. È stata una gara molto dura. Potevo essere qui a dire che Miami è stato solo un episodio isolato e il mio primo brutto weekend della stagione. Purtroppo non è così, ma questo è il gioco della Formula 1."

La crescita di Antonelli e la fiducia di Russell

Kimi Antonelli, alla sua stagione d'esordio in Formula 1, ha impressionato con la sua terza vittoria consecutiva, ottenuta sempre partendo dalla pole position.

Un risultato che lo proietta in vetta al campionato e lo consacra come un nuovo punto di riferimento per il team Mercedes. Russell, pur riconoscendo il momento di grande forma del compagno di squadra, mantiene intatta la fiducia nelle proprie capacità: "Ho ancora fiducia in me stesso... non ho dimenticato come si guida", ha affermato con determinazione. Il britannico ha inoltre rivelato di aver apportato modifiche significative al setup della vettura, ispirandosi alle soluzioni tecniche adottate da Antonelli, e che queste regolazioni hanno avuto un impatto positivo superiore alle sue aspettative.

Guardando alle prossime sfide, Russell si dichiara determinato a tornare sul gradino più alto del podio e a sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno su circuiti più tradizionali. La stagione, secondo il pilota Mercedes, sarà caratterizzata da continue fluttuazioni di forma e risultati, una dinamica comune nel mondo della Formula 1.