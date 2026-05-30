Casper Ruud ha conquistato un posto negli ottavi di finale del Roland Garros, superando Tommy Paul in una battaglia epica durata oltre quattro ore e mezza. Sul prestigioso campo Suzanne-Lenglen, il tennista norvegese, testa di serie numero 15, ha dimostrato una straordinaria resilienza, imponendosi sull’americano, numero 24 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4), 7-5. La sua vittoria è stata il frutto di una rimonta incredibile da due set di svantaggio, culminata nell'annullamento di ben due match point nel quarto set.

Il momento più critico per Ruud si è verificato proprio nel quarto parziale, quando si è trovato sotto 4-5 e 15-40 sul proprio servizio.

Con la schiena al muro, il norvegese ha sfoderato due ace consecutivi, gesti tecnici che gli hanno permesso di salvare la partita e di prolungare il set fino al tie-break, poi vinto con determinazione. Nel set decisivo, Ruud ha cercato di prendere il largo, portandosi rapidamente sul 3-0. Nonostante il tentativo di reazione di Paul, che è riuscito a ristabilire la parità sul 3-3, la svolta finale è arrivata quando Ruud ha strappato nuovamente il servizio all’avversario, chiudendo l’intensa sfida dopo quattro ore e 43 minuti di gioco.

Le parole di Ruud dopo la maratona

Al termine dell’incontro, un esausto ma soddisfatto Casper Ruud ha espresso il suo rispetto per l'avversario e la durezza della contesa: “Queste partite non meritano un solo vincitore.

È molto dura per Tommy perdere così. Sono le partite per cui lavoriamo ogni giorno. Il tennis è uno sport estremamente impegnativo, sia a livello fisico che mentale. Non sono molti gli sport in cui è necessario mantenere la concentrazione per cinque ore di fila. Credo che entrambi abbiamo fatto un lavoro fantastico e oggi sono fortunato che il vincitore sia io”.

Il finalista di due edizioni precedenti del Roland Garros ha poi aggiunto, guardando al futuro immediato: “Cercherò di godermi questa notte e recuperare al meglio per essere pronto a un’altra dura battaglia domenica”.

Un Roland Garros imprevedibile e la sfida con Fonseca

L’edizione attuale del Roland Garros si sta rivelando particolarmente aperta e imprevedibile.

Con l’eliminazione di alcuni dei grandi favoriti, tra cui il campione uscente Carlos Alcaraz, il numero uno Jannik Sinner e Novak Djokovic, il tabellone maschile promette sorprese. Ruud ha commentato questa situazione: “È un torneo molto aperto, il che è anche piacevole. È bello vedere che tra una settimana ci sarà un nuovo campione Slam. Penso che ogni giocatore ne sia consapevole”.

Il prossimo ostacolo per il norvegese sarà il giovane brasiliano Joao Fonseca, un talento speciale reduce da una vittoria significativa. “Ho davanti a me un compito difficile contro un giovane talento speciale come Joao. Ha già battuto grandi giocatori in carriera, sa cosa serve. Oggi probabilmente è stata la sua vittoria più importante, quindi siamo un po’ nella stessa situazione.

Vedremo se riuscirò a dargli filo da torcere e a lottare. È un ragazzo molto simpatico, spero in una bella partita”, ha concluso Ruud, mostrando rispetto per il suo prossimo avversario.

Intanto, nella stessa sezione del tabellone, Alexander Zverev ha superato Quentin Halys in quattro set, confermando l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano questa entusiasmante edizione del Roland Garros.