Il mondo del tennis è diviso sul futuro della chiamata elettronica delle linee. Un recente episodio al Madrid Open ha riacceso il dibattito, con una campionessa Slam che ha espresso forti dubbi sull'affidabilità del sistema. Contemporaneamente, il Roland Garros ha confermato la sua intenzione di mantenere i tradizionali giudici di linea umani per il prossimo torneo, ponendosi in netta controtendenza rispetto a molti altri eventi del circuito.

La contestazione di Elena Rybakina a Madrid

La tennista kazaka Elena Rybakina, reduce da una combattuta vittoria in tre set contro Zheng Qinwen, è stata protagonista di un momento di tensione che ha messo in discussione la tecnologia.

Durante il match, un ace è stato assegnato a Zheng dal sistema elettronico, nonostante Rybakina e il pubblico non fossero riusciti a individuare alcun segno visibile vicino alla linea. La campionessa ha prontamente chiesto all’arbitro di scendere dalla sedia per verificare di persona il presunto segno sulla terra battuta, una richiesta che è stata però respinta. L'episodio ha scatenato la reazione di Rybakina, che ha dichiarato con fermezza: “The system is wrong, this is not a joke”. Ha poi aggiunto, esprimendo la sua totale sfiducia: “Con questa cosa, non mi fiderò affatto, perché non c'era alcun segno nemmeno vicino a quello che la TV mostrava”. Questa presa di posizione evidenzia le perplessità crescenti tra gli atleti riguardo alla precisione e alla trasparenza delle decisioni automatizzate.

Il Roland Garros sceglie la tradizione

Mentre il dibattito sulla tecnologia infuria, il Roland Garros ha annunciato una decisione significativa: per il torneo in programma il mese prossimo, verranno mantenuti i giudici di linea umani. Questa scelta è particolarmente rilevante in un contesto dove la maggior parte degli eventi ATP e WTA sta progressivamente abbandonando il personale umano a favore dell'Electronic Line Calling (ELC). La superficie in terra battuta, peculiare degli Open di Francia, potrebbe essere un fattore determinante in questa decisione, poiché i segni lasciati dalla palla sono tradizionalmente un elemento cruciale per la verifica delle chiamate. La fedeltà ai giudici umani da parte di uno dei quattro tornei del Grande Slam sottolinea una preferenza per la tradizione e, forse, una maggiore cautela nei confronti di una tecnologia che, come dimostrato, può ancora presentare delle criticità.

Il dibattito sull'Electronic Line Calling nel tennis

Il sistema di chiamata elettronica delle linee (ELC) è stato introdotto nel tennis con l'obiettivo primario di garantire una maggiore precisione e uniformità nelle decisioni, riducendo gli errori umani e le controversie. Tuttavia, nonostante i suoi indubbi vantaggi, il sistema non è esente da problematiche o malfunzionamenti, come il caso di Elena Rybakina a Madrid ha chiaramente evidenziato. L'incidente non è isolato: in passato, anche al Roland Garros, alcuni giocatori hanno espresso contestazioni simili, chiedendo di poter verificare i segni sulla terra battuta. Su questa superficie, infatti, l'affidabilità della tecnologia può risultare meno immediata e trasparente rispetto ad altre superfici, dove i segni non sono visibili.

La questione della fiducia dei giocatori nel sistema elettronico e la necessità di un equilibrio tra innovazione e tradizione rimangono al centro di un acceso dibattito che continua a modellare il futuro delle competizioni tennistiche.