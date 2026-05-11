La numero due della classifica mondiale Elena Rybakina ha conquistato l'accesso ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, imponendosi con autorità su Karolina Pliskova. Il match, disputato sulla terra battuta del prestigioso torneo romano, si è concluso con il punteggio di 6-0, 6-2 a favore della tennista kazaka, confermando il suo eccellente stato di forma.

Rybakina ha dominato l'incontro fin dalle prime battute, lasciando alla sua avversaria ceca solamente due giochi. Nel primo set, la giocatrice kazaka ha imposto un ritmo insostenibile per Pliskova, chiudendo il parziale con un netto 6-0, un vero e proprio "bagel" che ha evidenziato la sua superiorità.

Nel secondo set, Pliskova ha tentato una reazione, riuscendo a strappare un break nel quinto gioco. Tuttavia, Rybakina ha prontamente ripreso il controllo del gioco, chiudendo il set con un convincente 6-2 e assicurandosi così il passaggio al turno successivo.

La prestazione di Rybakina: numeri e solidità

La vittoria di Rybakina è stata il frutto di una prestazione estremamente solida, in particolare al servizio. La tennista ha messo a segno il 55% di prime palle, vincendo il 64% dei punti giocati con il proprio servizio. Durante l'incontro, durato complessivamente 56 minuti, Rybakina ha realizzato un ace e commesso tre doppi falli, mantenendo comunque sempre il comando delle operazioni e dimostrando grande efficacia.

La netta superiorità mostrata in campo è stata una chiave fondamentale per il suo successo.

Con questa importante vittoria, Elena Rybakina si prepara ora ad affrontare Elina Svitolina nel prossimo turno. L'incontro promette di essere un quarto di finale di grande intensità e spettacolo, mettendo di fronte due delle migliori interpreti del circuito.

Il contesto degli Internazionali d'Italia

Gli Internazionali d'Italia rappresentano uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito WTA 1000, giocato sulla terra battuta. La vittoria di Rybakina conferma il suo percorso eccellente e la sua capacità di imporsi anche nei match più delicati e significativi. Karolina Pliskova, d'altro canto, non è riuscita a contrastare efficacemente la potenza e la precisione della sua avversaria, uscendo dal torneo dopo una prestazione in cui ha faticato a trovare la giusta continuità e incisività. Il torneo prosegue ora con i quarti di finale, dove la presenza di Rybakina aggiunge ulteriore interesse a una competizione che vede in campo molte delle migliori atlete del tennis mondiale.