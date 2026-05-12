Il Foro Italico si prepara ad accogliere un quarto di finale di altissimo profilo nel WTA di Roma. Elina Svitolina e Elena Rybakina si sfideranno mercoledì 13 maggio per un posto in semifinale. L'incontro, fissato per le ore 09:00, vedrà contrapposte due interpreti di spicco della stagione sulla terra battuta. Per Rybakina, numero 2 del mondo, l'obiettivo è confermare il proprio status e la sua predilezione per la superficie. Svitolina, in piena risalita nel ranking, cerca invece un'affermazione di lusso per dimostrare di potersela giocare con le migliori.

Rybakina favorita, ma Svitolina può sorprendere

Le quote dei principali bookmaker indicano Elena Rybakina come netta favorita. 10Bet la quota a 1.40, mentre il successo di Elina Svitolina è offerto a 2.80. Valori simili si riscontrano su Betfair, con Rybakina a 1.42 e Svitolina a 2.95. Queste cifre riflettono il divario nel ranking e la percezione di una maggiore solidità da parte della kazaka. Nonostante Svitolina sia considerata l'underdog, le quote a suo favore potrebbero attrarre chi punta sulla sua esperienza e capacità di imbrigliare il gioco potente dell'avversaria. Il pronostico pende comunque dalla parte di Rybakina.

Analisi tecnica: potenza contro solidità

Elena Rybakina ha dominato Karolina Pliskova con un netto 6-0, 6-2.

Nonostante una percentuale di prime di servizio al 55%, ha vinto il 70% dei punti sulla prima e il 58% sulla seconda. Il suo gioco in risposta è stato devastante, con il 61% dei punti totali conquistati e 6/9 palle break convertite. Ha commesso 3 doppi falli.

Elina Svitolina ha superato Nikola Bartunkova con un 6-2, 6-3. Ha messo in campo un'ottima percentuale di prime (71%), vincendo il 64% dei punti con la prima ma solo il 25% con la seconda. In risposta, ha eccelso, vincendo il 64% dei punti e sfruttando 7/11 palle break. La sfida si giocherà sulla capacità di Svitolina di neutralizzare il servizio di Rybakina e proteggere la propria seconda.

Ranking e precedenti: uno sguardo alle gerarchie

Elena Rybakina è numero 2 del mondo con 8555 punti, posizione stabile. Elina Svitolina è numero 10 con 3530 punti, in ascesa. Questo quarto di finale mette di fronte una giocatrice che punta a consolidare il suo dominio e un'altra che cerca di completare la sua scalata. La differenza di classifica spiega il ruolo di favorita di Rybakina.

La sfida tattica vedrà contrapporsi la potenza e la pressione di Rybakina, che cercherà di abbreviare gli scambi, alla solidità da fondo campo e all'intelligenza tattica di Svitolina, che proverà a prolungare gli scambi e a sfruttare le debolezze della kazaka, specialmente sulla seconda di servizio. La capacità difensiva e di contrattacco dell'ucraina sulla terra rossa potrebbe rendere la partita avvincente.