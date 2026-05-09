Un colpo di scena ha scosso il terzo turno degli Internazionali d’Italia a Roma, dove la numero uno del ranking WTA, Aryna Sabalenka, è stata eliminata dalla tenace romena Sorana Cîrstea. La giocatrice bielorussa ha ceduto in un incontro avvincente e combattuto, durato tre set, con il punteggio finale di 2-6, 6-3, 7-5. Questa sconfitta inattesa apre le porte degli ottavi di finale a Cîrstea, che ora si preparerà ad affrontare la promettente ceca Linda Noskova.

L'andamento del match: una rimonta decisa

Il confronto sul campo ha visto Aryna Sabalenka, accreditata come testa di serie numero uno del torneo, iniziare con una netta superiorità.

La bielorussa ha infatti dominato il primo parziale, aggiudicandoselo con un eloquente 6-2, lasciando presagire un esito forse più agevole. Tuttavia, la determinazione di Sorana Cîrstea è emersa con forza nel secondo set. La tennista romena ha saputo reagire con grinta, ribaltando l'inerzia del match e conquistando il parziale per 6-3, ristabilendo così l'equilibrio. Il set decisivo ha mantenuto una tensione palpabile, con Cîrstea che ha saputo mantenere un vantaggio cruciale e chiudere l'incontro con un 7-5, sigillando una vittoria di grande prestigio contro la prima giocatrice al mondo.

Il trionfo di Cîrstea e il prossimo ostacolo

Grazie a questo successo, Sorana Cîrstea si è guadagnata l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, dove la attende la sfida contro la ceca Linda Noskova.

Questa vittoria rappresenta un risultato di rilievo per la veterana romena, che ha dimostrato una notevole capacità di imporsi su una delle favorite assolute del torneo, superando le aspettative e mettendo in mostra un tennis di alta qualità e grande resilienza. La sua performance ha catturato l'attenzione, evidenziando la sua esperienza e la sua abilità nel gestire momenti di alta pressione.

Le difficoltà di Sabalenka e il record di Cîrstea

Per Aryna Sabalenka, questa eliminazione precoce si inserisce in un contesto di rendimento altalenante sulla terra battuta in questa stagione. La giocatrice bielorussa aveva già incontrato difficoltà nei tornei precedenti, inclusa una sorprendente sconfitta nei quarti di finale a Madrid contro Hailey Baptiste.

Durante l'incontro con Cîrstea, Sabalenka ha anche lamentato problemi alla schiena, necessitando di un trattamento medico in campo, un fattore che potrebbe aver influito sulla sua prestazione. Dal canto suo, Sorana Cîrstea ha scritto una pagina di storia con questa vittoria: all'età di 36 anni e 28 giorni, è diventata la giocatrice più anziana a sconfiggere una numero uno mondiale sulla terra battuta. Inoltre, ha stabilito un altro primato, essendo la più veterana a rimontare un set di svantaggio contro la prima del ranking mondiale, a testimonianza della sua straordinaria tenacia e longevità sportiva.

Le parole della vincitrice

Dopo la sua memorabile vittoria, Sorana Cîrstea ha espresso tutta la sua gioia e soddisfazione.

"Sono molto, molto felice", ha dichiarato la tennista romena, visibilmente emozionata. "Aryna è una giocatrice incredibile. Non ha bisogno di presentazioni. È la numero uno del mondo. Sono molto felice per la vittoria. Credo di aver giocato davvero bene oggi. Sto lavorando molto, molto duramente. È bello avere questo risultato come ricompensa". Interrogata sulla possibilità di continuare la sua carriera, Cîrstea ha aggiunto con un sorriso: "Forse se vinco il torneo, prometto che ci penserò", lasciando intendere che un eventuale trionfo potrebbe influenzare le sue future decisioni.