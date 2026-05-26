Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking mondiale femminile, ha inaugurato la sua campagna al Roland Garros con una convincente vittoria. La bielorussa ha superato la spagnola Jessica Bouzas Maneiro (numero 50 WTA) con un netto 6-4, 6-2. L'incontro, disputato sul Philippe-Chatrier, ha subito evidenziato il suo status di favorita per il titolo a Parigi.

Nel primo set, Sabalenka ha preso il comando portandosi sul 4-0. Nonostante un recupero di Bouzas Maneiro fino al 5-4, la bielorussa ha chiuso la frazione. Il secondo parziale ha visto una Sabalenka dominante, salita sul 5-0 prima di concedere due game.

Il match si è concluso in un'ora e 15 minuti di gioco.

La solidità di Sabalenka e la preparazione

Reduce dal secondo posto nell'edizione precedente, Sabalenka ha confermato la sua solidità nei primi turni degli Slam. La vittoria contro Bouzas Maneiro estende la sua imbattibilità all'esordio nei Major dal 2020. La preparazione al Roland Garros ha incluso due eventi su terra battuta (quattro vittorie e due sconfitte) e un periodo di recupero, una strategia efficace.

Nel suo esordio, Sabalenka ha messo a segno 29 colpi vincenti, dimostrando una condizione fisica e mentale ottimale. Il prossimo turno la vedrà affrontare la vincente tra la francese Elsa Jacquemot e la qualificata Linda Fruhvirtova. L'obiettivo rimane la conquista del suo primo titolo sulla terra rossa di Parigi.

Altri protagonisti e le attese del torneo

Sui campi del Philippe-Chatrier, la giornata ha visto anche l'esordio di Jannik Sinner, impegnato in serata contro il francese Clément Tabur. Il Roland Garros si conferma palcoscenico di grandi sfide e attese. Sabalenka punta a migliorare il risultato dello scorso anno e a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

La prestazione della numero uno del mondo invia un segnale importante alle avversarie e al pubblico, che la vede tra le principali favorite per il titolo finale.