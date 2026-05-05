A Roma, durante la conferenza stampa agli Internazionali d’Italia, Aryna Sabalenka, la numero uno del mondo, ha lanciato un avvertimento chiaro. La tennista ha dichiarato: “A un certo punto, potremmo boicottare; è l’unico modo per lottare per i nostri diritti”. Ha ribadito che lo spettacolo dipende dai giocatori, i quali meriterebbero una quota maggiore dei guadagni generati dai tornei del Grande Slam.

Il contesto della protesta sui premi

La posizione di Sabalenka emerge in relazione all’annuncio del Roland Garros, che ha previsto un aumento del montepremi per il 2026 del 9,5%, portandolo a 61,7 milioni di euro.

I vincitori dei singolari riceveranno 2,8 milioni. Tuttavia, secondo la tennista, questa cifra rimane insufficiente rispetto ai ricavi complessivi del torneo, evidenziando una disparità percepita.

Le ragioni del malcontento

Sabalenka ha sottolineato: “Ho la sensazione che lo spettacolo dipenda da noi e che, senza di noi, non ci sarebbero i tornei e non ci sarebbe questo tipo di intrattenimento”. Ha poi aggiunto: “Meritiamo assolutamente una percentuale di guadagno maggiore”, esprimendo la speranza che le trattative in corso portino a una “decisione giusta” e a una “conclusione che soddisfi tutti”.

La posizione dei tennisti

La protesta di Sabalenka è condivisa da un gruppo di circa venti top player, tra cui Jannik Sinner, Novak Djokovic e Coco Gauff.

Questi atleti hanno espresso “profonda delusione” per la quota di premi rispetto ai ricavi del Roland Garros. Nonostante l’aumento, la percentuale per i giocatori resterebbe sotto il 15%, ben al di sotto del 22% richiesto per allinearsi ai tornei Combined 1000 di ATP e WTA. I giocatori lamentano anche la mancanza di consultazione e investimenti nel loro benessere, sanitario e pensionistico.