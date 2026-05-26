La numero uno del mondo Aryna Sabalenka ha iniziato con determinazione il suo percorso al Roland Garros, superando agevolmente Jessica Bouzas Maneiro nel match d'esordio. L'incontro, disputato sul prestigioso campo Philippe-Chatrier, si è concluso con un netto 6-4, 6-2 in favore della tennista bielorussa, che ha così staccato il pass per il secondo turno del prestigioso torneo parigino, dando il via alla sua caccia al titolo.

Sabalenka ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, dimostrando una superiorità schiacciante e portandosi rapidamente avanti 4-0 nel primo set e 5-0 nel secondo, senza mai concedere il comando all'avversaria.

La partita, durata un'ora e quindici minuti, ha visto la bielorussa sfoggiare una grande solidità sia al servizio che in risposta, riuscendo a strappare per ben sei volte la battuta a Bouzas Maneiro. Sabalenka ha chiuso la sfida con un bilancio di 29 vincenti e 25 errori non forzati, evidenziando un'alta percentuale di successo con la prima di servizio, pari al 68%.

Dominio e continuità per la numero uno del mondo

Questa convincente prestazione conferma la costante presenza di Sabalenka nelle fasi avanzate del Roland Garros, dove ha superato il primo ostacolo per l'ottavo anno consecutivo. Dopo aver raggiunto la finale nell'edizione precedente, la tennista bielorussa si ripropone con forza tra le principali favorite per la conquista del trofeo.

Nel confronto con Bouzas Maneiro, Sabalenka ha saputo gestire con maestria i momenti cruciali, convertendo sei delle nove palle break a sua disposizione e mantenendo sempre un ferreo controllo dello scambio.

Nonostante un numero leggermente superiore di errori non forzati rispetto alla sua avversaria (25 contro i 12 di Maneiro), Sabalenka ha saputo compensare con una maggiore aggressività e una superiore efficacia nel chiudere i punti. Bouzas Maneiro, dal canto suo, ha avuto il merito di realizzare l'unico ace dell'incontro, ma non è riuscita a trovare le contromisure per arginare la potenza e la precisione della numero uno del mondo.

Statistiche e prospettive

Il successo ottenuto da Aryna Sabalenka nella gara d'esordio rappresenta un segnale estremamente importante in vista delle prossime sfide che l'attendono.

La tennista bielorussa ha totalizzato ben 62 punti vinti complessivamente, dimostrando una notevole efficacia sia nella fase di battuta che in quella di risposta. Il Roland Garros rimane uno degli obiettivi principali della stagione per Sabalenka, che ambisce a conquistare il suo primo titolo sulla terra rossa parigina. Dopo la finale persa nell'edizione precedente, la determinazione della bielorussa appare evidente, con l'intento di migliorare ulteriormente il proprio rendimento e inseguire il sogno del primo trionfo a Parigi.

La vittoria su Bouzas Maneiro non solo conferma l'eccellente stato di forma di Sabalenka, ma anche la sua comprovata capacità di gestire la pressione nei grandi appuntamenti.

Nei prossimi turni, la numero uno del mondo sarà chiamata a replicare e, se possibile, superare quanto di buono mostrato in questo esordio, con l'obiettivo chiaro di proseguire la sua corsa verso l'agognato titolo.