La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 7.500.000 euro per ospitare una tappa della Vuelta a España nel 2028, nell'ambito della sua strategia di valorizzazione del territorio tramite grandi eventi sportivi. La proposta è all'esame del Consiglio regionale, nella variazione di bilancio.

Obiettivi della Vuelta in Sardegna

L'investimento è motivato dalla statura della Vuelta: una delle tre competizioni più prestigiose al mondo, con rilevanza mediatica. La sua realizzazione in Sardegna mira a rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese turistiche e commerciali, intercettando nuovi flussi internazionali e consolidando il posizionamento regionale tra le destinazioni d'eccellenza per il turismo sportivo.

Fondi per il Giro di Sardegna 2027

Nella stessa variazione di bilancio, è previsto uno stanziamento di 2.035.000 euro per la Coppa Italia delle Regioni – Giro di Sardegna (2027). La Regione evidenzia che la spesa non copre solo i costi organizzativi, ma configura l’acquisto di un pacchetto integrato di servizi di promozione turistica, culturale e sportiva. Garantisce un impatto duraturo sul tessuto economico e sociale sardo, rilanciando la tradizione con valori di sostenibilità, salute e mobilità in sicurezza.

Contesto finanziario regionale

Questi stanziamenti si inseriscono in una manovra finanziaria regionale per il triennio 2026–2028, che prevede oltre 35 miliardi di euro. Le priorità includono sanità, servizi essenziali, sviluppo economico e giovani.

Un accordo con lo Stato ha permesso di iscrivere in bilancio risorse aggiuntive pari a 1.070.000.000 euro, rafforzando gli interventi previsti. In questo quadro, Vuelta e Giro di Sardegna promuovono l'isola come destinazione di turismo sportivo internazionale.