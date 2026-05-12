Alla vigilia della finale di Coppa Italia, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha lanciato un appello appassionato alla sua squadra, esortandola a “crederci fino alla follia”. In conferenza stampa, Sarri ha espresso orgoglio per l’atteggiamento mostrato dai suoi, sottolineando come il trofeo sarebbe un riconoscimento meritato per giocatori e tifosi.

Il richiamo di Sarri e il merito della squadra

Sarri ha inquadrato la finale come una partita difficile che richiederà coraggio, invitando a dimenticare la precedente sconfitta e auspicando una diversa mentalità.

La sua esortazione è stata perentoria: “Bisogna crederci fino alla follia”, spronando la squadra verso l’obiettivo della Coppa Italia e un meritato riscatto. Il tecnico si è detto orgoglioso della stagione e dell’atteggiamento del gruppo, che, pur avendo sbagliato, non ha mai mollato. Ha ritrovato il piacere di guidare la squadra e ha ribadito che merita di vincere, avendo superato avversari di alto livello e “attraversato il deserto senza acqua”. Ha aggiunto che, pur potendo essere “scarsi come giocatori”, sono “contenti di ciò che siamo come uomini”, evidenziando il merito del gruppo nel superare le difficoltà.

Sarri ha voluto dedicare l’eventuale trofeo ai protagonisti in campo e al pubblico.

Ha sottolineato che il successo “deve essere dei giocatori e del pubblico”, per offrire una soddisfazione dopo la fatica e il dolore di non poter essere allo stadio. Per lui, la vittoria non cambierebbe la vita, ma desidera dare una soddisfazione ai ragazzi e al pubblico, sottolineando l'importanza di regalare una gioia ai sostenitori. Ha poi ricordato l’impatto del ritorno dei tifosi, definendo il riscaldamento senza pubblico “deprimente” e ipotizzando che la loro assenza abbia “costato” punti. Sul tecnico avversario, Chivu, ha osservato la “bella personalità” e la sua “squadra molto forte”.

Il sostegno dei tifosi e la posta in gioco

Prima della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, la Lazio aveva già vissuto un forte sostegno dei tifosi.

Circa mille supporter a Formello avevano intonato cori per Sarri e applaudito i giocatori. La finalissima era in palio, un trofeo che poteva aprire le porte dell’Europa e arricchire la bacheca biancoceleste.