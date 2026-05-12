Uno degli episodi più discussi nella prima parte del Giro d’Italia 2026 riguarda la sanzione inflitta a Christian Scaroni, corridore della XDS Astana, che ha ricevuto un cartellino giallo al termine della seconda tappa. L’episodio si è verificato dopo la vittoria di tappa del suo compagno di squadra, Guillermo Thomas Silva, al termine di uno sprint emozionante. Scaroni ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare il compagno uruguagio verso il successo, lavorando per raggiungere i fuggitivi e aprire lo sprint. Tuttavia, una volta tagliato il traguardo, Scaroni ha alzato entrambe le braccia in segno di esultanza, gesto che secondo l’attuale regolamento dell’UCI non è più consentito durante la corsa.

'Ne ho parlato con i commissari'

L’Unione Ciclistica Internazionale ha infatti stabilito che togliere le mani dal manubrio e sollevare le braccia può generare situazioni di pericolo per gli altri corridori, specialmente nelle fasi concitate degli sprint finali. La conseguenza per Scaroni è stata immediata: il cartellino giallo che rappresenta un ammonimento ufficiale da parte dei commissari di gara. La normativa prevede che un secondo cartellino giallo comporterebbe l’esclusione immediata dalla competizione, una prospettiva che impone al corridore una grande attenzione per il prosieguo del Giro.

Il regolamento aggiornato ha acceso un acceso dibattito nel mondo del ciclismo, soprattutto tra corridori e addetti ai lavori, molti dei quali ritengono eccessiva la sanzione per un gesto tradizionale come l’esultanza a braccia levate, simbolo di gioia e soddisfazione sportiva.

«Ne ho parlato con i commissari – ha spiegato Scaroni – non conoscevo bene il regolamento perché ho tolto le mani dal manubrio solo dopo aver superato l’arrivo, non prima, e pensavo fosse consentito farlo in quel momento. Non credo di avere creato pericoli ai corridori vicini, però accetto la sanzione".

'Mi sono ripassato il regolamento'

A proposito delle difficoltà di adattarsi a questa nuova norma, Scaroni ha confessato di aver studiato le nuove norme che sono state introdotte per evitare di incappare in altri cartellini gialli. Il corridore della XDS Astana è convinto però che non sarà condizionato da questa spada di Damocle nel prosieguo del Giro.

L’introduzione di questa disposizione punta soprattutto a garantire la sicurezza degli atleti durante le fasi più delicate delle corse su strada, dove ogni movimento improvviso può provocare cadute e incidenti.

Tuttavia, la reazione di Scaroni e di altri protagonisti suggerisce che l’equilibrio tra sicurezza e libertà espressiva degli atleti resta un tema controverso.

Con la competizione ancora lunga e combattuta, Scaroni dovrà ora gestire con prudenza la sua condotta in corsa per evitare conseguenze più gravi, mentre il mondo del ciclismo continua a interrogarsi su come bilanciare sicurezza e spettacolo in un sport sempre più veloce e tecnico.