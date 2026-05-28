Le squadre azzurre che prenderanno parte alle gare di marcia ai prossimi Campionati Europei di atletica, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto, sono state ufficializzate. La notizia di maggiore risalto riguarda l'esclusione di Alex Schwazer, nonostante i suoi recenti successi e il titolo di primatista italiano sulla distanza.

Per la maratona di marcia maschile, l'Italia schiererà Massimo Stano (Fiamme Oro), Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e Andrea Agrusti (Fiamme Gialle). Nella mezza maratona maschile, i convocati sono Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), Andrea Cosi (Carabinieri) e Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle).

In campo femminile, per la maratona di marcia, vestiranno l'azzurro Sofia Fiorini (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) ed Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre). La mezza maratona femminile vedrà al via la campionessa in carica Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), affiancata da Alexandrina Mihai (Fiamme Oro), Michelle Cantò (Atl. Gran Sasso Teramo) e Nicole Colombi (Carabinieri).

Tutte le gare di marcia si terranno il 15 agosto nella città britannica. La selezione delle squadre è stata definita dal direttore tecnico Antonio La Torre, seguendo i criteri di partecipazione che prevedevano il termine del 23 maggio per la mezza maratona. La squadra di maratona era già stata comunicata in precedenza, mentre per le competizioni in pista il periodo di qualificazione si chiuderà il 26 luglio.

L'esclusione di Alex Schwazer

Nonostante una stagione di altissimo livello, Alex Schwazer non farà parte della squadra italiana per la maratona di marcia agli Europei. L'atleta, quarantunenne, ha recentemente stabilito il record italiano sulla distanza con il tempo di 3h01:55, che rappresenta il terzo miglior crono mondiale stagionale e il migliore in Europa nel 2026. Tuttavia, come comunicato dallo stesso Schwazer, il direttore tecnico della nazionale di atletica, Antonio La Torre, ha confermato la sua esclusione dalla squadra per Birmingham.

Schwazer ha commentato la decisione affermando: “Non voglio polemizzare. La Torre mi ha detto che la federazione vuole portare i primi tre italiani classificati alla Coppa del Mondo: è una scelta che rispetto.

Per quel che mi riguarda, io proseguo a marciare”. La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha infatti optato per la convocazione dei tre atleti italiani meglio classificati agli ultimi Mondiali a squadre: Massimo Stano (quinto in 3h07:38), Riccardo Orsoni (settimo in 3h08:09) e Andrea Agrusti (ottavo in 3h08:26). Nonostante i suoi risultati di rilievo, Schwazer non rientra dunque tra i convocati per la rassegna continentale.

Criteri di selezione e le parole di Schwazer

La scelta di puntare sui migliori classificati agli ultimi Mondiali a squadre riflette la volontà della Federazione di premiare la continuità e i risultati ottenuti nelle competizioni internazionali più recenti. Schwazer, che aveva vinto la maratona di marcia a Kelsterbach, in Germania, con una prestazione di alto livello, ha dichiarato: “La mia forma è buona e anche la prestazione è stata ottima, però bisogna anche rispettare le scelte della Federazione, che convoca gli atleti per gli Europei.

Possono esserci solo tre atleti per nazione, io do il mio meglio e più di così non posso fare”. Nonostante l'esclusione, l'atleta ha ribadito la sua intenzione di continuare a gareggiare.

Per la squadra azzurra, l'obiettivo a Birmingham sarà confermare la competitività della marcia italiana sia al maschile che al femminile, puntando su atleti già affermati e su giovani emergenti. L'appuntamento del 15 agosto rappresenta un banco di prova importante in vista delle prossime sfide internazionali.