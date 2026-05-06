Il marciatore italiano Alex Schwazer non parteciperà ai prossimi Campionati Europei di atletica leggera, in programma a Birmingham. La notizia, comunicata direttamente dall'atleta, ha generato delusione ma anche una ferma dichiarazione di intenti: "Non sono stato convocato per gli Europei, ma non mi fermo". Schwazer, già oro olimpico nella 50 km di marcia, ha sottolineato come questa esclusione non rappresenti un punto di arrivo, bensì uno stimolo a proseguire con gli allenamenti e a credere nei propri obiettivi.

La mancata convocazione per la rassegna continentale segna un nuovo capitolo nella complessa vicenda sportiva di Schwazer.

Negli ultimi anni, l'atleta ha affrontato numerose prove, tra cui una lunga squalifica per doping e il successivo, atteso, ritorno alle competizioni. Nonostante le avversità, Schwazer ha ribadito con forza la propria volontà di non arrendersi: "Non mi fermo, continuerò ad allenarmi e a inseguire i miei sogni". Ha inoltre espresso gratitudine verso coloro che continuano a sostenerlo, evidenziando l'importanza della fiducia ricevuta da amici e sostenitori.

Le ragioni dell'esclusione

La decisione di escludere Schwazer dagli Europei di Birmingham è stata presa dalla Federazione italiana di atletica leggera. Le motivazioni sarebbero riconducibili a valutazioni tecniche e alle recenti prestazioni dell'atleta.

Schwazer, pur non nascondendo l'amarezza per questa scelta, ha preferito concentrarsi sugli aspetti positivi del suo percorso e sulla concreta possibilità di continuare a gareggiare in futuro, mantenendo viva la sua passione per la marcia.

Il percorso di Schwazer e il contesto federale

La carriera di Alex Schwazer è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da una complessa vicenda sportiva e giudiziaria, culminata con il suo rientro agonistico dopo un lungo periodo di inattività forzata. I Campionati Europei di atletica di Birmingham rappresentano un appuntamento di rilievo per il movimento sportivo italiano, che mira a schierare una squadra giovane e competitiva. La scelta di non includere Schwazer si inserisce in una più ampia strategia di rinnovamento e di valorizzazione dei nuovi talenti, come testimoniato anche da altre recenti convocazioni federali.

Malgrado questa esclusione, Schwazer ha ribadito con determinazione la sua intenzione di non abbandonare la marcia e di continuare a lavorare con impegno per tornare a essere protagonista nelle competizioni internazionali.