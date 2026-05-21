Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha conquistato la dodicesima tappa del Giro d’Italia, un percorso di 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure. Il belga ha deciso la corsa con un’azione solitaria a tre chilometri dal traguardo, staccando il gruppo e tagliando il traguardo in solitaria.

Alle sue spalle, il connazionale Toon Aerts ha regolato la volata del gruppo. La maglia rosa è rimasta saldamente sulle spalle di Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), mantenendo la leadership generale. La tappa ha visto diversi tentativi di fuga e un ritmo sostenuto.

Cronaca della tappa

La dodicesima frazione del Giro d’Italia ha registrato attacchi fin dai primi chilometri. Nel finale, Alec Segaert ha sferrato l’attacco decisivo a tre chilometri dall’arrivo, accelerando e lasciando indietro i rivali. Ha mantenuto un vantaggio sufficiente per festeggiare il suo primo successo. Il gruppo, guidato da Toon Aerts, non è riuscito a colmare il distacco, permettendo al giovane belga una vittoria.

Afonso Eulalio, attento nelle prime posizioni, ha difeso la maglia rosa senza difficoltà, confermandosi leader. La tappa, con percorso misto e meteo favorevole, non ha stravolto gli equilibri tra i big, ma ha permesso a Segaert di mettersi in luce con una prestazione di grande carattere.

Primo trionfo di Segaert

Per Alec Segaert, questa è la prima vittoria. L’attacco negli ultimi chilometri ha sorpreso gli avversari, iscrivendo il suo nome nell’albo d’oro del Giro d’Italia. La Bahrain Victorious, grazie alla leadership di Afonso Eulalio, si conferma una delle squadre più solide di questa edizione del Giro d’Italia.

Il successo di Segaert è un traguardo personale. La lotta per la maglia rosa prosegue con Eulalio al comando e gli altri pretendenti nelle prossime tappe.