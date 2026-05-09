Nonostante la sconfitta subita contro l'Inghilterra, le Azzurre del rugby femminile hanno scritto una pagina storica nella quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Sul campo dello stadio Lanfranchi di Parma, la nazionale italiana è stata superata dalle temibili Red Roses con il punteggio finale di 61-33. Tuttavia, la prestazione delle atlete italiane è stata premiata con un prezioso punto bonus offensivo, un traguardo senza precedenti nella storia degli scontri diretti con la formazione inglese.

La partita e l'importante traguardo

La formazione inglese ha imposto fin da subito il proprio ritmo di gioco, prendendo rapidamente il largo nel punteggio e dimostrando la sua superiorità.

Nonostante il divario, le Azzurre non si sono mai arrese, mostrando una grande determinazione e una notevole capacità di reazione. Hanno infatti messo a segno ben cinque mete, un risultato significativo contro una delle squadre più forti del panorama internazionale. Le marcature sono state realizzate da Vecchini, Ranuccini, una doppietta di Sgorbini e una meta di penalità, a testimonianza della loro tenacia in attacco.

Questo risultato parziale, sebbene inserito in una sconfitta, ha permesso all’Italia di raggiungere quota sette punti nella classifica generale del torneo. Tale punteggio consolida un importante vantaggio sul Galles, posizionando le Azzurre in una situazione più favorevole in vista della prossima e cruciale sfida che si disputerà a Cardiff.

Il significato del punto bonus

Il punto bonus offensivo conquistato a Parma rappresenta un momento di svolta e un traguardo storico per il rugby femminile italiano. È infatti il primo punto in assoluto ottenuto dall’Italia contro l’Inghilterra nell'ambito del Sei Nazioni femminile. Questo dato sottolinea non solo la crescita tecnica e tattica della squadra, ma anche la sua capacità di lottare e di rendersi pericolosa anche contro avversari di altissimo livello. Nonostante la sconfitta finale, la prestazione delle Azzurre è stata caratterizzata da grande carattere e da una costante ricerca dell'attacco, mantenendo alta la tensione del match fino al fischio finale.

Il formato del Sei Nazioni femminile

Il Sei Nazioni femminile 2026, giunto alla sua venticinquesima edizione, si disputa con la tradizionale formula del girone all’italiana. Le sei nazionali partecipanti – Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles, Scozia e Italia – si affrontano in un unico raggruppamento, garantendo un confronto diretto tra tutte le squadre. Il sistema di punteggio adottato prevede l'assegnazione di quattro punti per la vittoria di un incontro e due punti per un pareggio. In caso di sconfitta, non vengono assegnati punti, ma esistono due tipologie di punti bonus che possono essere conquistati: un punto di bonus difensivo viene attribuito alla squadra sconfitta con uno scarto di sette o meno punti, mentre un punto di bonus offensivo, come quello ottenuto dalle Azzurre, viene assegnato a chi segna almeno quattro mete in una singola partita.

Il punto bonus offensivo ottenuto contro l’Inghilterra non è solo un dato statistico, ma conferma la costante crescita delle Azzurre all'interno del torneo. Rappresenta un segnale incoraggiante e una base solida su cui costruire le prossime sfide, dimostrando che la squadra è in grado di competere e di ottenere risultati significativi anche contro le potenze del rugby mondiale.