L'Italia femminile di rugby ha concluso il Sei Nazioni 2026 con una netta vittoria, imponendosi per 43-24 sul Galles all’Arms Park di Cardiff. Le Azzurre, guidate dal coach Fabio Roselli, hanno così archiviato il torneo con un bottino di 12 punti, frutto di due successi accompagnati da bonus offensivo e di due bonus difensivi conquistati nelle sconfitte contro Irlanda e Inghilterra.

La partita ha preso il via con una prima frazione di gioco caratterizzata da un sostanziale equilibrio. Il Galles è riuscito a portarsi in vantaggio all'intervallo, chiudendo sul 19-17.

Le marcature gallesi sono arrivate grazie alle mete di Keight, Cox e Jones, alle quali le italiane hanno risposto con le segnature di Vittoria Ostuni Minuzzi, Francesca Granzotto e Alyssa D’Inca. Il piede preciso di Bevan ha garantito alle padrone di casa un margine minimo prima della pausa.

Il secondo tempo: la svolta decisiva delle Azzurre

Al rientro in campo dopo l'intervallo, la formazione italiana ha mostrato un cambio di passo impressionante, imponendo il proprio ritmo e spegnendo progressivamente le velleità avversarie. Vittoria Ostuni Minuzzi ha siglato la sua seconda meta personale, dando il via alla rimonta. A seguire, Francesca Sgorbini e Veronica Madia hanno anch'esse varcato la linea di meta gallese, permettendo alle Azzurre di allungare in maniera significativa.

Alyssa D’Inca ha poi completato la sua doppietta personale, consolidando ulteriormente il vantaggio italiano e mettendo in cassaforte il risultato.

Nel finale di gara, Powell ha realizzato una meta di consolazione per il Galles. Tuttavia, questa marcatura non è stata sufficiente a evitare la decima sconfitta consecutiva nel campionato per le gallesi, che hanno così chiuso il Sei Nazioni all'ultimo posto in classifica per la terza stagione consecutiva. La prestazione superlativa di Veronica Madia, eccellente sia in fase offensiva che difensiva, le è valsa il prestigioso riconoscimento di Player of the Match.

Bilancio del torneo e prospettive future

Con questa importante affermazione, l'Italia si assicura la quarta posizione finale nella classifica del Sei Nazioni 2026, indipendentemente dall'esito dell'incontro tra Irlanda e Scozia.

Esiste persino la possibilità di un terzo posto finale per le Azzurre, qualora dovesse concretizzarsi una battuta d'arresto per la nazionale irlandese. Questo risultato conferma la costante crescita della squadra negli ultimi anni.

È interessante notare come anche nella passata edizione del torneo, l'Italia avesse affrontato il Galles nell'ultima giornata, ottenendo una vittoria ancora più netta per 44-12 a Parma. Sebbene la sfida di Cardiff sia stata più combattuta nella prima parte, la squadra di coach Roselli ha dimostrato grande carattere e organizzazione nella ripresa, riuscendo a superare anche un periodo di inferiorità numerica senza subire punti. Il Sei Nazioni 2026 si conclude dunque con segnali estremamente positivi per il movimento del rugby femminile italiano, che ribadisce la propria competitività a livello internazionale e guarda con fiducia ai prossimi impegni agonistici.