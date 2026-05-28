La leggenda del tennis Serena Williams, detentrice di ventitré titoli del Grande Slam, sta attentamente valutando un suo ritorno al tennis competitivo. L'ipotesi più concreta la vede scendere in campo sul prestigioso prato del Queen’s Club di Londra, un torneo WTA 500 sull’erba in programma dall’otto al quattordici giugno. La quarantquattrenne statunitense parrebbe propensa a partecipare al tabellone di doppio, affiancata dalla giovane promessa canadese Victoria Mboko, diciannovenne.

Le voci su questo potenziale rientro sono state ulteriormente alimentate dal podcast "Served", condotto dall’ex numero uno del mondo Andy Roddick, che ha esplicitamente menzionato la possibile formazione della coppia Williams-Mboko.

È importante sottolineare, tuttavia, che al momento nulla è stato ancora ufficializzato. Serena Williams stessa non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito a queste indiscrezioni. La campionessa, che non disputa un match ufficiale dal 2022, potrebbe accedere al torneo londinese tramite una delle due wild card ancora disponibili per il tabellone di doppio, rendendo l'opportunità tecnicamente fattibile.

Il significato di un grande ritorno

Un eventuale ritorno di Serena Williams rappresenterebbe uno degli eventi più attesi dell'intera stagione tennistica, con particolare risonanza in vista di Wimbledon. Il celebre torneo sull'erba, dove Williams ha già trionfato sette volte in singolare e altrettante in doppio, prenderà il via appena tre settimane dopo la conclusione del Queen’s Club.

Considerata universalmente una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, il suo ultimo incontro risale alla sconfitta contro Ajla Tomljanovic agli US Open del 2022, un'assenza che ha lasciato un vuoto nel circuito.

Recentemente, Williams ha condiviso sui suoi canali social alcune immagini della sua visita al quartier generale Nike, un gesto che ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul suo rientro. Alycia Parks, una giovane collega che ha avuto l'opportunità di allenarsi con Serena, ha espresso grande fiducia nelle sue capacità, affermando che la campionessa "farebbe faville nel Tour" se decidesse di tornare a competere ai massimi livelli.

Requisiti e un palmarès ineguagliabile

Dal ventidue febbraio, Serena Williams è nuovamente eleggibile per il circuito WTA, avendo completato i sei mesi di permanenza nel pool antidoping, un requisito fondamentale per il rientro agonistico.

La disponibilità di due wild card per il doppio al Queen’s Club offre una concreta possibilità per la sua partecipazione. Sebbene la formazione della coppia Williams-Mboko sia un'ipotesi solida, non è stata ancora confermata ufficialmente, mantenendo un alone di attesa.

Il palmarès di Serena Williams è di per sé una testimonianza della sua grandezza: detiene il record di ventitré titoli del Grande Slam in singolare nell’era Open, superata solo da Margaret Court nella storia complessiva del tennis femminile. Insieme alla sorella Venus, ha conquistato quattordici titoli major nel doppio e tre prestigiose medaglie d'oro olimpiche nella stessa disciplina. Un suo ritorno in campo non sarebbe solo una notizia sportiva, ma un vero e proprio evento di portata globale per il mondo del tennis e per i suoi milioni di fan.