La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione sportiva 2026/2027, definendo le date di inizio e fine sia per il massimo campionato che per la Coppa Italia. Una programmazione attesa che delinea gli impegni per club e tifosi. Il torneo di Serie A prenderà il via ufficiale domenica 23 agosto 2026 e si concluderà con l'ultima giornata domenica 30 maggio 2027, coprendo un periodo di circa nove mesi. Parallelamente, anche la Coppa Italia ha definito il suo percorso, con il calcio d'inizio fissato per domenica 9 agosto.

Le date chiave del campionato di Serie A 2026/2027

La stagione della Serie A 2026/2027 si aprirà ufficialmente domenica 23 agosto 2026. Il campionato si snoderà fino a domenica 30 maggio 2027. Per gestire il fitto calendario, sono stati previsti due turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre e mercoledì 6 gennaio, quest'ultimo coincidente con l'Epifania. Il campionato osserverà inoltre quattro soste strategiche per le convocazioni delle nazionali. Le domeniche dedicate agli impegni internazionali saranno il 27 settembre, il 4 ottobre, il 15 novembre e il 28 marzo. Questa pianificazione è fondamentale per bilanciare le esigenze del calcio di club e delle rappresentative nazionali.

Il percorso della Coppa Italia 2026/2027

Anche la Coppa Italia ha un calendario ben definito per la stagione 2026/2027. Il torneo prenderà il via con il turno preliminare già domenica 9 agosto. Le prime fasi eliminatorie proseguiranno rapidamente: i trentaduesimi di finale sono in programma domenica 16 agosto, seguiti dai sedicesimi di finale mercoledì 2 settembre. La competizione entrerà nel vivo con gli ottavi di finale, che si disputeranno a dicembre, e i quarti di finale, previsti per febbraio. Le sfide decisive per accedere alla finale, le semifinali, si articoleranno su due date: mercoledì 3 marzo e mercoledì 21 aprile. L'atto conclusivo e più atteso, la finale di Coppa Italia, è stato fissato per mercoledì 19 maggio 2027, coronando il percorso di una delle squadre vincitrici.