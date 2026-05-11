La Lega Serie A ha ufficialmente stabilito il calendario della 37ª giornata del campionato 2025/2026, confermando un vero e proprio ingorgo di partite decisive. Il derby della Capitale tra Roma e Lazio si disputerà alle 12.30 di domenica 17 maggio, in contemporanea con altre gare cruciali per la corsa alle coppe europee. Questa decisione, annunciata dall’amministratore delegato Luigi De Siervo, mira a garantire la massima regolarità del campionato, bilanciando attentamente le esigenze di ordine pubblico, la complessità del calendario e i vitali interessi sportivi.

Il Calendario della Penultima Giornata

Oltre all'attesissimo derby Roma-Lazio, la domenica calcistica del 17 maggio vedrà una serie di incontri simultanei alle ore 12.30. Tra questi spiccano le sfide Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina. La partita Pisa-Napoli è anch'essa inizialmente programmata per lo stesso orario, sebbene possa essere posticipata alle 18.00. Il programma della penultima giornata prosegue nel pomeriggio con Inter-Verona alle 15.00, seguita da Atalanta-Bologna (e l'eventuale Pisa-Napoli) alle 18.00. La serata sarà dedicata alle fondamentali gare salvezza, con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese che si giocheranno in contemporanea alle 20.45.

Le Motivazioni della Scelta Strategica

De Siervo ha illustrato con chiarezza le ragioni che hanno portato alla scelta del lunch match per il derby e le altre partite chiave. Ha spiegato che questa soluzione rappresenta la più adeguata per "tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze". Tra i fattori considerati, l'amministratore delegato ha citato l'importanza di salvaguardare l'ordine pubblico, la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis e la necessità di assicurare la contemporaneità delle gare nelle ultime due giornate di campionato, per "contemperare l’interesse di tutti" i club e i tifosi.

È stato inoltre evidenziato come disputare una partita serale a Roma non sia praticabile, "visto come i tifosi hanno messo a ferro e fuoco nell’ultima occasione", riferendosi a precedenti episodi di disordini.

Spostare l'intero blocco di partite al lunedì, ha aggiunto De Siervo, comporterebbe il coinvolgimento di centinaia di migliaia di persone in un giorno feriale, con potenziali conseguenze negative sia per l'andamento del campionato sia per l'affluenza e la gestione dei tifosi.

L'Incognita Sicurezza e Possibili Ripercussioni

Nonostante le decisioni prese, permane un elemento di incertezza cruciale: il definitivo via libera da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Queste ultime potrebbero ancora decidere di posticipare il derby a lunedì, una mossa che innescherebbe un inevitabile effetto domino sull'intero calendario della giornata, con ripercussioni significative anche sulle altre gare già programmate.