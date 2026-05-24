Il Napoli e l'Udinese si affrontano oggi, domenica 24 maggio 2026, allo stadio Diego Armando Maradona per l'ultima giornata di Serie A. Per i friulani, un pareggio è sufficiente per assicurarsi il secondo posto in classifica.

La gara, trasmessa in diretta esclusiva su DAZN con calcio d'inizio alle ore 18, rappresenta un'opportunità per l'Udinese di centrare un traguardo storico.

Obiettivo Udinese: il secondo posto

L'Udinese giunge a questa sfida con cinquanta punti, un traguardo che mancava da oltre un decennio. Il tecnico Kosta Runjaic, alla vigilia, ha enfatizzato il valore del lavoro collettivo: "Mi sento bene indipendentemente dai premi individuali.

Certo, fanno piacere, ma il calcio resta uno sport di squadra".

Le formazioni ufficiali e l'arbitro

Il Napoli si schiera con un 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa; Politano, Lobotka, McTominay e Spinazzola a centrocampo; De Bruyne, Alisson e Hojlund in attacco. Lukaku è indisponibile, ma non ci sono squalificati o diffidati.

L'Udinese risponde con un 3-5-2: Okoye tra i pali; Kristensen, Kabasele e Solet in difesa; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Miller e Zemura a centrocampo; Buksa e Davis in attacco. L'arbitro designato per l'incontro è Zanotti di Rimini.

Il futuro di Conte e la diretta DAZN

La diretta esclusiva su DAZN offrirà un ampio pre e post partita con interviste e commenti in studio.

Per Antonio Conte, tecnico del Napoli, questa potrebbe essere l'ultima partita stagionale al Maradona. In due anni, ha portato gli azzurri a conquistare uno Scudetto, una Supercoppa e una qualificazione in Champions League, puntando ora a chiudere il campionato al secondo posto.