Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, in una partita segnata da evidenti e gravi difficoltà fisiche. L'azzurro ha affrontato l'argentino Juan Manuel Cerundolo, uscendo sconfitto in cinque set (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6). Durante il match, Sinner ha manifestato problemi che hanno compromesso irrimediabilmente la sua prestazione, come lui stesso ha dichiarato a fine gara: "A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente. È lo sport – può succedere.

Certo, è difficile da accettare, considerando la mia posizione. Ma c’è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente."

Il crollo fisico e la svolta del match

La partita aveva visto Sinner iniziare con un buon ritmo, aggiudicandosi i primi due set. Tuttavia, a partire dal terzo parziale, il tennista ha iniziato ad accusare crampi alla coscia sinistra, accompagnati da evidenti difficoltà motorie e una sensazione di vomito. Questi sintomi lo hanno costretto a richiedere l'intervento del fisioterapista in campo. Nonostante un tentativo di ripresa, l'azzurro è rientrato ma ha continuato a soffrire, perdendo progressivamente il controllo del gioco e cedendo il terzo, quarto e quinto set.

La sconfitta è giunta così al termine di una gara in cui le sue condizioni fisiche hanno avuto un ruolo determinante e purtroppo decisivo.

Un'eliminazione inattesa e le sue conseguenze

L'uscita di scena di Sinner al secondo turno del torneo parigino rappresenta una battuta d'arresto significativa per il giovane campione italiano. Questa eliminazione è particolarmente amara se si considera che nella precedente edizione del Roland Garros era riuscito ad arrivare fino alla finale. Il sogno del Career Grand Slam, uno degli obiettivi più ambiziosi per ogni tennista, viene così rimandato. Sinner dovrà ora concentrarsi sul recupero, non solo fisico ma anche mentale, come ha evidenziato nelle sue parole post-partita.

La sua dichiarazione sottolinea la difficoltà del momento, ma anche la chiara volontà di guardare avanti e di prendersi il tempo necessario per tornare competitivo ai massimi livelli.

La stagione sulla terra rossa si conclude dunque con un risultato amaro per Sinner, che avrà ora l'opportunità di lavorare intensamente sul proprio stato di forma in vista dei prossimi e importanti appuntamenti del circuito internazionale. La ripresa sarà fondamentale per affrontare le sfide future con la necessaria energia e determinazione.