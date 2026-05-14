La vittoria contro Andrey Rublev non consegna soltanto a Jannik Sinner l’accesso alla semifinale degli Internazionali d’Italia, alimentando il sogno di una finale tutta azzurra con Luciano Darderi, ma gli permette anche di raggiungere un nuovo primato.

Con il successo ottenuto al Foro Italico, infatti, il numero uno del mondo centra la 32esima vittoria consecutiva in un torneo Masters 1000, superando il precedente record di 31 successi appartenente a Novak Djokovic.

'Ora sono concentrato sulla semifinale'

“Sono contento - dice a chi glielo domanda -.

Ma ora sono concentrato sulla semifinale. Dovrò recuperare fisicamente e sto sentendo che ho giocato tanto ultimamente, sarà una partita difficilissima. Giocare la sera sarà più tosto fisicamente: se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi, che è l'obiettivo principale della mia stagione”.

Parole che confermano quanto il tennista altoatesino stia gestendo con attenzione energie e calendario dopo mesi intensissimi. Da Indian Wells in avanti, Sinner non si è praticamente mai fermato: ha conquistato il “Double Sunshine”, trionfando tra Indian Wells e Miami, per poi imporsi anche a Montecarlo e Madrid.

Ora il campione azzurro proverà a completare l’opera anche a Roma, in un’edizione particolarmente simbolica: ricorrono infatti i cinquant’anni dall’ultimo trionfo italiano nel singolare maschile agli Internazionali, quello conquistato nel 1976 da Adriano Panatta.

Sinner guarda oltre

Sinner, però, guarda già anche oltre il Foro Italico. Il grande obiettivo della stagione resta il Roland Garros, unico Slam che ancora manca nella sua bacheca. Non a caso, subito dopo il successo per 6-2, 6-4 contro Rublev, il numero uno del mondo aveva già sottolineato come il lungo filotto di partite disputate negli ultimi mesi stia inevitabilmente incidendo sul piano fisico.

Tra i temi affrontati anche nel confronto con Paolo Maldini dietro le quinte del Centrale c’è stato proprio quello del “recupero”, aspetto fondamentale in vista delle prossime sfide.

Il tempo per rifiatare sarà ridotto, soprattutto rispetto a Luciano Darderi, che avrà qualche ora in più prima di tornare in campo.

L’obiettivo di Sinner, però, resta chiaro: raggiungere ancora una volta la finale di Roma dopo quella dello scorso anno e, possibilmente, vincerla.

Dardieri? 'Nuovi fenomeni che diventano potenziali avversari'

Un eventuale ultimo atto contro Darderi renderebbe tutto ancora più speciale. “Il tennis italiano sta continuando a tirare fuori nuovi fenomeni che diventano potenziali avversari - dice Sinner a chi gli chiede dei due azzurri in semifinale, come successe lo scorso anno quando al posto di Darderi c'era Musetti -. Luciano lo conosco ovviamente, non benissimo ma ci siamo allenati un paio di volte insieme a Dubai. Ho un buon rapporto con tutti e siamo una bella squadra; ormai siamo veramente in tanti e ognuno ha il suo tipo di gioco”.

Intanto cresce anche l’attesa per la finale di domenica, alla quale dovrebbe assistere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presenza del Capo dello Stato sugli spalti del Centrale sta diventando una consuetudine fortunata per il tennis italiano: lo scorso anno assistette al trionfo di Jasmine Paolini nel singolare femminile e quest’anno potrebbe celebrare un successo azzurro anche nel tabellone maschile.

A rendere tutto ancora più suggestivo è il ritorno al Foro Italico di Adriano Panatta, che cinquanta anni dopo il suo storico trionfo sarà chiamato a premiare il vincitore del torneo, ruolo che ricoprirà successivamente anche al Roland Garros. E le possibilità che a sollevare il trofeo possa essere un italiano continuano a crescere.