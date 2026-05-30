Il professor Carlo Tranquilli, figura di spicco nel panorama medico sportivo italiano, ha evidenziato come le persone con i capelli rossi possiedano spesso una notevole resistenza psicofisica, dimostrandosi capaci di affrontare performance estreme. Tranquilli, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana del Lazio ed ex direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, ha citato atleti come il tennista Jannik Sinner, il bobbista Eugenio Monti (“il rosso volante”) e il centrocampista scozzese Paul Scholes.

Il medico ha illustrato la mutazione genetica MC1R, comune a chi ha i capelli rossi e particolarmente diffusa nei paesi nordici, soprattutto in Scozia.

Questa variazione naturale comporta una maggiore tolleranza al freddo e alla scarsa luminosità, ma può rendere più vulnerabili al sole e alle temperature elevate.

La mutazione MC1R: impatto su fisico e performance atletica

Secondo Tranquilli, la mutazione MC1R influisce non solo sulla sensibilità della pelle, più chiara, ma anche sul sistema neurovegetativo. Per un atleta come Jannik Sinner, con un fisico descritto come "una macchina quasi perfetta", ciò può rappresentare un limite in condizioni di caldo estremo. Tuttavia, il medico sottolinea che "una serie di accortezze medico-sportive possono aiutarlo" e che lo staff del tennista saprà programmare impegni e carichi di lavoro in modo adeguato.

Vivere la genetica come forza, non come limite

Tranquilli conclude con un consiglio chiaro: l’atleta deve convivere con questa caratteristica, anzi, viverla come un "compagno di viaggio" e non come un nemico, perché è anche la sua "grande forza". Il medico rassicura: "Niente panico, dunque, per il rosso altoatesino".

Il profilo del professor Carlo Tranquilli

Il professor Carlo Tranquilli è medico chirurgo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Igiene del Lavoro e Medicina dello Sport. Ha ricoperto ruoli di rilievo nell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e nella Federazione Medico Sportiva Italiana (a livello provinciale e nazionale), e ha svolto attività didattica in diverse università italiane, tra cui la Cattolica del Sacro Cuore, l’Aquila e Tor Vergata.