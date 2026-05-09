Un’accoglienza trionfale ha salutato Jannik Sinner al suo esordio sul campo Centrale degli Internazionali di Roma. Il numero uno del mondo è stato accolto da un vero e proprio boato di entusiasmo, con il pubblico che ha riempito gli spalti, sfoggiando parrucche e maglie arancioni e sventolando striscioni in segno di sostegno.

L’attesa per il debutto del campione contro Ofner era palpabile, e l’ingresso in campo di Sinner ha scatenato una reazione fragorosa, trasformando il Centrale in un palcoscenico di festa. L’atmosfera vibrante, con i colori vivaci delle parrucche e delle maglie, ha contribuito a creare un clima di grande celebrazione e affetto per il tennista italiano.

Prima di scendere in campo per il match, Jannik Sinner ha avuto un incontro speciale. Durante il suo allenamento pre-partita, ha scambiato un saluto con il celebre tenore Andrea Bocelli, presente a bordo campo. Questa breve ma significativa interazione ha aggiunto un momento di suggestione unica all’atmosfera già carica di aspettativa.

L’allenamento di Sinner, avvenuto sul campo 5, è stato brevemente interrotto per questo incontro. Bocelli ha poi continuato a seguire la sessione di preparazione del tennista, rimanendo a bordo campo mentre Sinner proseguiva gli esercizi in vista del suo importante debutto.

Personalità presenti al Centrale

Sugli spalti del Centrale, l’evento ha richiamato numerose personalità di spicco.

Tra gli spettatori erano presenti il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. La presenza istituzionale ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento sportivo.

Hanno assistito al match anche il senatore di Forza Italia e presidente della Fin Paolo Barelli, insieme ai vertici di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris. Non poteva mancare il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a testimonianza del rilievo dell’evento nel panorama tennistico nazionale.