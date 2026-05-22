Jannik Sinner si presenta al Roland Garros con grande determinazione e fiducia, consapevole del suo ruolo di favorito in assenza di Carlos Alcaraz. In conferenza stampa, il numero uno del mondo ha espresso la sua soddisfazione per essere tornato a Parigi, un torneo che considera molto speciale fin dalla sua prima partecipazione. “Sono molto felice di essere tornato qui. Il Roland Garros è un torneo molto speciale per me fin dalla prima volta che ci ho giocato. Penso anche che l'entusiasmo aiuti a trovare un po' più di energia durante il torneo”, ha dichiarato Sinner, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia.

Dopo il recente successo, il tennista italiano ha trascorso alcuni giorni con la famiglia per recuperare le energie. Il suo obiettivo è chiaro: conquistare l'unico Slam che ancora manca nella sua bacheca per completare il Career Grand Slam. Lo scorso anno, Sinner perse la finale contro Alcaraz, nonostante tre match point a favore. “Tutti cercano di sconfiggerti, è la cosa più normale del mondo. Bisogna essere pronti. Le partite al meglio dei cinque set sono un po' diverse: hai più tempo per capire come affrontare un giocatore e, anche se inizi male, puoi trovare una soluzione. Vedremo. Sono sicuro che avrò davanti partite molto, molto difficili. Cerco di concentrarmi su me stesso”, ha aggiunto Sinner, sottolineando la complessità delle sfide che lo attendono.

Il percorso di Sinner nel tabellone

Il cammino di Sinner a Parigi, almeno sulla carta, appare gestibile fino alle fasi finali, ma il tabellone riserva comunque alcune insidie. L’esordio lo vedrà opposto alla wild card francese Clement Tabur. Al secondo turno, il possibile avversario sarà uno tra Jacob Fearnley e Juan Manuel Cerundolo. I primi segnali di difficoltà potrebbero arrivare al terzo turno, con la sfida contro Martin Landaluce, giovane spagnolo in forte crescita, o con Corentin Moutet.

Negli ottavi di finale, il seeding indica un probabile confronto con Luciano Darderi, semifinalista agli Internazionali d'Italia. In questa sezione del tabellone figurano anche Matteo Berrettini e altri nomi di rilievo.

Nei quarti di finale, Sinner potrebbe affrontare Ben Shelton. In semifinale, il test più duro potrebbe essere rappresentato da Daniil Medvedev, reduce da una combattuta semifinale persa contro l’azzurro a Roma. Per la finale, i principali candidati sono Novak Djokovic, Alexander Zverev e il giovane spagnolo Rafa Jodar, considerato una delle possibili sorprese del torneo.

Sinner favorito: pressione e aspettative

L’assenza di Carlos Alcaraz eleva Sinner a principale punto di riferimento per tutti gli avversari. Il tennista italiano è consapevole che ogni partita sarà una sfida e che tutti cercheranno di batterlo. La sua preparazione mentale e fisica, unita all’esperienza maturata negli ultimi mesi, sarà fondamentale per affrontare un torneo che si preannuncia impegnativo.

Sinner ha già dimostrato di saper gestire la pressione, ma il Roland Garros rappresenta una nuova occasione per confermare il suo status di numero uno del mondo e, magari, completare il Career Grand Slam.

Il torneo parigino, con la sua tradizione e le sue insidie sulla terra rossa, metterà alla prova la solidità e la maturità di Sinner, che si affida all’entusiasmo e all’energia per affrontare le sfide che lo attendono.