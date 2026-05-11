Da Roma, dopo l'ennesima vittoria che lo proietta sempre più in alto nel panorama del tennis mondiale, Jannik Sinner ha ribadito con fermezza il suo approccio alla fama. Al termine della conferenza stampa seguita al successo contro Alexei Popyrin, il campione altoatesino ha dichiarato con chiarezza che il successo non ha alterato la sua essenza né quella dei suoi affetti più cari. “Il successo non mi ha cambiato, neanche la mia famiglia”, ha affermato Sinner. “Siamo persone normali. Mi stupisco sempre per questo entusiasmo che ricevo. Ma siamo tanti italiani e vogliamo portare l’Italia il più in alto possibile”, sottolineando il suo legame con il Paese e la sua ambizione sportiva.

L'attenzione mediatica e la tutela della sfera privata

Il tennista ha poi approfondito il modo in cui gestisce la crescente attenzione mediatica che lo circonda. “Io credo che tutta questa attenzione è una cosa bella, poi non è arrivata tutta insieme. È andata a crescere”, ha spiegato Sinner, riconoscendo l'evoluzione graduale della sua popolarità. Ha aggiunto che “dal primo Slam vinto in Australia è un po’ cambiata l’Italia”, evidenziando l'impatto delle sue vittorie sul pubblico nazionale. Nonostante la pressione, Sinner mantiene un approccio pragmatico: “Io gestisco tutto in modo naturale. Mi concentro su me stesso, provo a proteggere la mia famiglia che è la cosa più importante, finché vanno su di me non ci sono problemi”, ribadendo la sua priorità assoluta per la serenità dei suoi cari.

Verso il record: la storia di Sinner oltre i numeri

Con la recente vittoria, Jannik Sinner si avvicina a un traguardo storico: è a un solo successo dal record di 31 vittorie consecutive in un torneo Masters 1000, attualmente detenuto da Novak Djokovic. Il campione ha commentato con lucidità questa prospettiva: “Con la vittoria di oggi sono a un successo dal record dei 31 consecutivi di Djokovic in un Mille. Sono contento, quello che hanno fatto Federer e Djokovic per 15 anni di fila è incredibile ma io faccio la mia storia”. Sinner ha espresso soddisfazione per il momento positivo che sta vivendo, ma ha chiarito le sue motivazioni più profonde: “Siamo felici di essere in questa posizione, sto passando un periodo molto positivo.

Non è per i record che gioco a tennis, ma per migliorare me stesso e divertirmi”, ponendo l'accento sulla crescita personale e la passione per lo sport.

Il valore della famiglia e i sacrifici giovanili

In un'altra occasione, a margine della vittoria al torneo di Madrid, Sinner aveva già offerto uno sguardo intimo sul suo legame familiare e sui sacrifici compiuti fin dall'infanzia. Ha rievocato il momento in cui, a soli tredici anni, lasciò la casa paterna per trasferirsi in un centro di allenamento a Bordighera. Questo distacco precoce fu particolarmente gravoso per i suoi genitori, e in modo specifico per sua madre. “Quando avevo 13 anni ho lasciato casa per andare in un centro ad allenarmi. Per i miei genitori questo è molto difficile, specialmente per una madre”, ha raccontato il tennista, esprimendo il desiderio di recuperare il tempo perduto: “Ho perso del tempo da passare con loro e vorrei recuperarlo”.

Sinner ha inoltre mostrato profonda comprensione per la decisione della madre di rimanere accanto ai nonni materni, sottolineando l'importanza di questi legami: “Quando qualcuno non c’è più, allora te ne penti”. Ha concluso definendo la famiglia come “la cosa principale” nella sua vita e ha rivelato di scendere in campo anche per loro, “perché anche loro non hanno mai cambiato il modo in cui sono con me”, evidenziando la costanza e il sostegno incondizionato che riceve dai suoi cari.