Jannik Sinner torna protagonista agli Internazionali d’Italia, pronto ad affrontare l’australiano Alexei Popyrin nel match valido per il terzo turno del prestigioso torneo. L’incontro, molto atteso, si disputerà sul campo Centrale del Foro Italico. Secondo il programma ufficiale ATP, il numero uno del mondo scenderà in campo domani come terza partita della giornata, con orario fissato non prima delle 15. L’attesa è palpabile per questa sfida di rilievo, che vedrà Sinner cercare di proseguire il suo cammino davanti al pubblico di casa.

La giornata di domani sarà ricca di appuntamenti, inclusa la sfida tra Flavio Cobolli e Tirante, che aprirà la sessione serale.

Tuttavia, l'attenzione principale è rivolta al match di Sinner, uno dei momenti clou per gli appassionati di tennis italiani. Il tennista azzurro, reduce da una convincente vittoria nel turno precedente, punta a confermare il suo eccellente stato di forma contro un avversario che ha già dimostrato di poter sorprendere.

Il percorso di Sinner e i precedenti con Popyrin

Jannik Sinner arriva a questo cruciale appuntamento dopo aver superato con determinazione il secondo turno degli Internazionali d’Italia, imponendosi in due set su Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4. Ora, al terzo turno, lo attende l’australiano Alexei Popyrin, un avversario che ha già lasciato il segno nel torneo. Popyrin ha infatti eliminato Matteo Berrettini al primo turno e, successivamente, ha avuto la meglio sul ceco Jakub Mensik, in una vittoria a sorpresa.

I due tennisti si sono già incrociati in tre precedenti in carriera, con Sinner che conduce il parziale negli scontri diretti per due vittorie a una. L’ultima sfida risale agli ottavi dell’ATP di Doha 2025, dove l’azzurro si è imposto in due set.

La sfida tra Sinner e Popyrin si preannuncia equilibrata e ricca di emozioni, con il pubblico romano pronto a sostenere con fervore il proprio beniamino. Sebbene l’orario di inizio sia fissato non prima delle 15, è importante considerare che potrebbe subire leggere variazioni in base all’andamento delle partite che precederanno questo incontro sul campo Centrale.

Dove seguire Sinner-Popyrin in diretta TV e streaming

L’incontro tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport, offrendo agli abbonati la possibilità di non perdere neanche un momento dell’azione.

Per chi preferisce seguire il match in mobilità o tramite dispositivi digitali, la visione sarà disponibile anche in streaming attraverso l’applicazione SkyGo e sulla piattaforma NOW. Gli Internazionali d’Italia rappresentano uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario tennistico internazionale, e la presenza del numero uno del mondo aggiunge un ulteriore livello di interesse a questa edizione. Il pubblico del Foro Italico si prepara a vivere una giornata di grande tennis, con Sinner chiamato a confermare le alte aspettative e a proseguire il suo brillante cammino nel torneo di Roma.

La sfida con Popyrin si configura come un banco di prova significativo per Sinner, che dovrà affrontare un avversario già protagonista di alcune sorprese in questa edizione. L’attenzione rimane alta anche per gli altri incontri in programma, ma è indubbio che il match del tennista italiano catalizzi l’interesse maggiore di tifosi e addetti ai lavori.