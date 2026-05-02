Il numero uno del mondo Jannik Sinner si prepara alla finale del Masters 1000 di Madrid contro Alexander Zverev. L'incontro è cruciale non solo per il titolo, ma anche per la gestione delle energie. Sinner ha infatti sottolineato l'importanza del recupero fisico tra la conclusione del torneo spagnolo e l'inizio degli Internazionali d'Italia a Roma, un periodo intenso che richiede massima attenzione.

Calendario serrato e necessità di riposo

Il percorso di Sinner è stato un tour de force, con l'atleta in campo ininterrottamente da oltre un mese e mezzo.

Il suo ingresso diretto al secondo turno del Foro Italico è previsto per mercoledì 6 maggio. La settimana tra l'eventuale finale di Roma e l'avvio del Roland Garros (17-25 maggio) si prospetta come un intervallo fondamentale per ricaricare le batterie e affrontare al meglio i prossimi impegni.

Le dichiarazioni dei finalisti

Dopo aver superato il francese Fils in semifinale, Jannik Sinner ha espresso soddisfazione: "Giocare la mia prima finale a Madrid significa tanto per me. Qualsiasi sia il risultato, è già stato un grande torneo". Sull'impegno, ha aggiunto: "Ho giocato tantissimo nell’ultimo mese e mezzo, andando sempre molto avanti. È un segnale positivo, ma è normale sentirsi un po’ più stanchi.

Cerco di recuperare con il sonno. L’adrenalina aiuta, ma tra qui e Roma cercherò di recuperare il più possibile".

Alexander Zverev, dopo aver avuto la meglio sul belga Blockx, ha commentato lo scontro: "Ci sono state molte partite difficili tra noi. Non vedo l’ora di giocare di nuovo contro Jannik. Il tennis gli sembra molto facile in questo momento. Forse stavolta gli renderò le cose un po’ più difficili".

Sinner: un'opportunità storica

La finale di Madrid offre a Jannik Sinner non solo un'altra occasione per un titolo prestigioso, ma anche la possibilità di scrivere una pagina storica. In caso di vittoria, l'italiano diventerebbe il primo giocatore a conquistare i primi quattro Masters 1000 della stagione, avendo già trionfato a Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Il bilancio dei precedenti con Zverev lo vede in vantaggio per 9-4. Sinner ha vinto gli ultimi otto incontri, tutti disputati nelle semifinali dei Masters 1000 nel 2026, dimostrando una netta superiorità negli scontri diretti più recenti.