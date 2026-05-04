Jannik Sinner consolida ulteriormente la sua posizione di numero uno al mondo nel ranking ATP, raggiungendo l'impressionante quota di 14.350 punti. Questo traguardo, frutto del trionfo al torneo di Madrid, lo proietta tra i grandi della storia del tennis. Atteso agli Internazionali d'Italia a Roma, si afferma protagonista del circuito, ampliando il distacco da Carlos Alcaraz. Sinner ha conquistato il terzo punteggio più alto nell'era del ranking computerizzato, superato solo da Novak Djokovic (oltre 16.000 punti nel 2016) e Rafa Nadal (15.390 punti nel 2009).

La vittoria a Madrid rafforza la sua leadership e ne assicura la stabilità per le prossime settimane. Il vantaggio dell'azzurro è destinato a crescere, data l'assenza per infortunio di Alcaraz a Roma e al Roland Garros, tornei in cui difendeva punti importanti. Sinner, pur difendendo punti come finalista, vede il suo primato consolidarsi, apparendo solido anche dopo Wimbledon.

Quattro italiani nella Top 20 mondiale: un momento storico

Il tennis italiano vive un momento di straordinaria fioritura, con ben quattro azzurri tra i primi venti giocatori del mondo, a sottolineare la crescita e la competitività del movimento nazionale. Tra questi, Flavio Cobolli ha firmato il suo nuovo best ranking al dodicesimo posto, grazie ai quarti di finale a Madrid.

Lorenzo Musetti è decimo, pur perdendo una posizione. Luciano Darderi, guadagnando due posizioni, è ventesimo.

Un segnale incoraggiante per il futuro arriva anche da Gianluca Cadenasso, classe 2004. Grazie alla semifinale al torneo di Sardegna, ha guadagnato trentasei posizioni, entrando per la prima volta nella Top 200 mondiale.

Sinner e la corsa alle ATP Finals

Il successo di Sinner a Madrid e il suo punteggio record lo collocano al centro della scena tennistica globale. L'italiano non solo domina il ranking generale, ma guida anche la Race to ATP Finals, la classifica per il prestigioso torneo di fine anno, con 4.900 punti. Anche qui, Sinner precede Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. La distanza tra Sinner e Alcaraz è destinata ad aumentare, data l'assenza dello spagnolo nei prossimi tornei.

Nel ranking ATP, dietro Sinner e Alcaraz, si posizionano Alexander Zverev, Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime. La presenza di quattro italiani nella Top 20 rappresenta un risultato senza precedenti per il tennis nazionale, confermando la solidità del movimento azzurro.